建立医疗机构感染防控工作“四项机制”

新华社北京8月17日电 （徐鹏航）为指导各地进一步加强医疗机构感染预防与控制（以下简称感控）工作，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗救治组近日印发通知，决定建立专业团队年度评估机制、卫生健康行政部门每月抽查检查机制、医疗机构一把手负责制和每月研究机制、追责问责机制“四项机制”。

通知要求，各省级卫生健康行政部门要充分发挥有关专家作用，组建辖区内感控专业团队。每年组织有关专家成立若干评估小组，对新冠肺炎救治定点医院的感控工作进行一次整体评估，确保省域有关医疗机构全覆盖。

对于各级卫生健康行政部门，通知要求，每月要对辖区内的医疗机构，特别是新冠肺炎救治定点医疗机构，参照年度评估工作进行感控专项抽查。抽查要以“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同、直奔基层、直插现场”的形式开展，一旦发现问题隐患，要予以严肃通报，并限期整改到位。

通知指出，医疗机构的主要负责人是本机构感控工作的第一责任人，要对感控工作予以高度重视，全面掌握本机构感控工作各项情况，强化各项制度落实，持续提高管理水平。各医疗机构要将感控工作纳入领导班子重要议事日程，每月至少组织召开一次感控工作专题会，认真听取工作汇报，及时研究解决实际问题。

通知强调，各级卫生健康行政部门要充分认识感控工作的复杂性、艰巨性、长期性以及发生医疗机构内感染后果的严重性，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，进一步强化对辖区医疗机构的监管职责，健全感控工作追责问责机制。对因责任不落实，整改不到位，发生医疗机构内感染的，要直接追究医疗机构一把手责任，并对有关责任人依法依规予以严厉惩处。

《 人民日报 》（ 2021年08月18日 02 版）