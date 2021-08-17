集聚消费，引领消费（开放谈）

近日，《“十四五”商务发展规划》正式印发，提出中国将形成若干立足国内、辐射周边、面向世界的综合性国际消费中心城市。这是当前改革开放和经济发展的新亮点。着力抓好国际消费中心城市建设，有助于推动高水平对外开放，推动民生改善再上新台阶，助力新发展格局加快构建。

国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，是消费资源的集聚地，更是一国乃至全球消费市场的制高点，具有很强的消费引领和带动作用。各国发展的一般规律表明，社会文明进步和人民福祉提高的集中表现之一，就是在体制机制完善、要素资源配置效率提高、经济发展质量提高的基础上，形成多个国际化大都市。推进国际消费中心城市建设，是推动现代国际化大都市建设的关键环节之一。

推进国际消费中心城市建设，应以人民生活水平持续提高为核心目标。为此，必须以宜居宜业的现代化城市基础设施体系、公共服务体系为保障，以各具特色的现代产业体系为支撑。建设国际化消费中心城市，要作为系统工程整体推进。依托优良的城市环境和具有国际竞争力的产业集群，有效提高城市的人气度、居民的购买力，形成支持国际化消费市场发展的主导力量。

建设现代化基础设施体系和公共服务保障体系，要更好发挥政府作用。改革开放以来，城镇化取得了巨大成就，但由于主要依靠市场聚集和配置资源的功能，在基础设施体系和公共服务保障能力建设方面仍存在明显短板。推进国际消费中心城市建设，必须加快补齐短板，按照从有到好的要求，高标准建设好相关城市的基础设施体系和公共服务能力。

推进国际消费中心城市建设，须坚持世界标准和中国特色。要把中国特色社会主义市场经济体制改革的深化，包括产权制度和要素市场发育、自贸区试点、国际化、法制化营商环境建设等，与建设国际消费中心城市的实践紧密结合起来。通过体制机制完善，促进城市软环境改善，促进城市产业发展和国际竞争力提高，不断加深与国际市场接轨程度，通过对外开放促进体制机制进一步完善。依靠城市硬环境和软环境的全面完善，支持国际市场消费中心的建设。把国际消费中心城市建设成中国改革开放的新高地、新样本。

国际消费中心城市建设工作还要抓实抓细。要在推动城市商圈错位发展，高质量改造提升步行街，推动形成一批人气旺、特色强、有文化底蕴的步行街，积极发展智慧街区、智慧商圈，提高设施便利化、智能化水平等方面扎实做好相关工作。应与扩大内需、培育强大国内市场、畅通国内大循环、促进国内国际双循环和加快构建新发展格局的全局性战略实施紧密结合起来，尽快见到新气象、展现新面貌。

（作者系国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员）