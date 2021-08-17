护航青少年健康上网是全社会共同的责任（新视野）

互联网、大数据的加速发展，给人们带来了日新月异的数字生活。与此同时，青少年沉迷短视频、游戏成瘾等现象，也正在成为人们生活中的“数字烦恼”。

对此，我们应理性对待青少年沉迷网络现象，通过科学防治，有效遏制青少年沉迷网络行为，更好守护青少年健康上网。

青少年沉迷网络是一个综合性的社会问题，是多重因素的叠加。在信息时代，网络为青少年提供了新的社会化机制，对青少年具有独特的吸引力。通过互联网，青少年获得了更便捷、更丰富的自我认识和自我体验的途径。网络空间的开放性、平等性、时尚性和虚拟性等特征，更能够满足青少年对尊重、归属感、好奇心和自我实现等方面的心理需求。

青少年具有强烈的好奇心和求知欲，对互联网有天然的亲近感。他们正处于身心发展剧烈变化的时期，分析、判断和自我控制能力较弱，再加上网络秩序和规则不够完善，青少年容易出现过度使用网络问题，即沉迷网络。

因此，要理性看待青少年沉迷网络现象，不要将其标签化、污名化，它是青少年社会化过程中出现的行为和心理问题。

2019年起，不少平台在国家网信办等有关部门指导下，上线了“青少年模式”。这一模式旨在保护未成年人免受网络不良信息的伤害，通过优质内容赋能发展，为他们提供安全的用网环境和健康、有益的内容，从源头上预防网络不良信息对未成年人发展的伤害。

在内容上，一些网络平台在“青少年模式”中设有合集功能，将用户感兴趣的内容进行体系化呈现，避免青少年碎片化地获取杂乱信息，注重创意性的传播设计和趣味性的知识呈现；在时间管理方面，“青少年模式”设有时长限制，一定程度上可避免青少年过度使用网络，实现网络使用权、娱乐权和休息权等权利保障的动态平衡；在个人信息保护方面，“青少年模式”下的视频发布、私信沟通等功能被限制，有助于保护青少年的信息安全。

目前，“青少年模式”还没有统一的行业标准，建设水平参差不齐。由于“青少年模式”内容丰富度不够，青少年自主启用的积极性不高。为此，行业协会可牵头制定“青少年模式”可操作性评价标准，确定统一规则，推动其良性运作。对于如何精准识别未成年人身份、如何推送等核心要素，宜引入第三方机构开展科学、客观评估。

与此同时，各网络平台应考虑未成年人身心发展的差异化和年龄段的不同需求，开发建构有梯度的、螺旋上升的内容，设置匹配度更高的内容或专门为未成年人定制精彩内容，激发其自主开启保护模式的动力。

在信息时代，网络空间是青少年学习、社交、娱乐的重要场景。作为数字原住民，接触和使用互联网是青少年的重要权利，因此不能一味禁止，我们要坚持特殊保护和优先保护未成年人原则，从完善法律、革新技术和提高素养等多层面预防未成年人沉迷网络。

首先，制定国家层面的法律法规，加强网络监管。比如规定适合青少年的游戏的标准，根据游戏内容进行适合年龄段的划分。其次，要建立网络公益基金，资助开展青少年正确使用网络的教育活动，资助开发防网络游戏沉迷软件等，资助青少年网络游戏成瘾的矫治及其研究活动。第三，推行媒介素养教育，提高青少年正确使用网络能力。同时，加强对教师和学生父母的媒介素养培训，提高他们对青少年上网行为的指导能力。

此外，还可以通过公益广告等形式广泛宣传网络沉迷的预防和防治措施，普及科学干预网络沉迷的方式，消除社会公众对网络沉迷的理解偏差。

护航青少年健康上网是全社会共同的责任，各界都应积极帮助和引导青少年养成良好的网络习惯。

（作者为中国青少年研究中心青少年法律研究所所长，本报记者王美华采访整理）

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