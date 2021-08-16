新华社北京8月16日电 题：坚决巩固来之不易的防控成果——国家卫生健康委主任马晓伟谈近期多点散发的疫情防控

新华社记者陈芳、胡喆

随着德尔塔变异株流行，全球疫情大幅反弹，我国外防输入压力持续上升；截至8月14日，全国现有本土确诊病例涉及16个省份，现有150个中高风险地区；国家卫生健康委派出20个工作组在地方督查指导工作……

近期，全国出现多点散发疫情，我国疫情防控正面临2021年以来最为严峻复杂的防控形势。如何看待当前全国疫情防控的形势？采取哪些切实有效的措施遏制疫情蔓延势头？如何加快构筑最大疫苗免疫屏障？国家卫生健康委主任马晓伟接受了新华社记者的专访，围绕近期多点散发的疫情防控新形势回答了记者的提问。

头等大事：深刻认识疫情防控就是“国之大者”

新华社记者：近期我国多地相继出现聚集性疫情，引发社会广泛关注。该怎样看待当前全国疫情防控的形势？

马晓伟：当前，全球疫情起伏反复，病毒频繁变异，德尔塔变异株加速传播，我国外防输入压力持续上升，稍有松懈麻痹，就会导致“针尖大的窟窿能漏过斗大的风”。7月份以来，南京、扬州、郑州、荆门等地相继引发聚集性疫情，截至8月14日，全国现有本土确诊病例涉及16个省份，现有150个中高风险地区。短时间内多源、多点发生的疫情，使我国面临2021年以来最为严峻复杂的防控形势。

本轮疫情均由德尔塔变异株引起。德尔塔变异株具有传播速度快、体内复制快、转阴时间长等特点，增加了疫情防控的难度。疫情初期传播扩散快，人群聚集场所，如景区、棋牌室、工地等对疫情起到“放大”作用。

要把疫情防控工作作为当前的头等大事，充分认识疫情防控是经济建设的强有力保障，深入理解防控做到位就营造了最好的投资环境，深刻领会疫情防控就是“国之大者”，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，坚决遏制当前疫情扩散蔓延，坚决巩固来之不易的防控成果。

9月份将面临“开学季”，大中专院校和中小学如期开学，一些省份要组织一系列重大活动，要力争在8月底前把当前疫情控制住，尽快让社会生活恢复到正常状态。

守土有责：采取坚决果断措施处理当前疫情

新华社记者：德尔塔等变异株的出现给抗疫带来了前所未有的挑战，近期的聚集性疫情暴露了哪些问题？我们的防控增加了哪些有针对性的举措？

马晓伟：本轮疫情发生以来，国家卫生健康委党组坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终把新冠肺炎疫情防控作为头等大事，坚持“人民至上、生命至上”，强化责任担当，带领全系统争分夺秒，全力以赴阻击疫情。工信、公安、海关、民航、铁路等部门迅速行动、各司其职。各地方政府落实“四方责任”，强化各项防控措施。

根据前方疫情发展变化，我们提出区域协查的风险人群必须做到当日排查到位，各地要“逢阳必报，逢阳即报”，迅速提升报告效率等。

本着外防输入第一道“篱笆”要切实扎紧的要求，我们充分发挥国务院联防联控机制综合组作用，在非常短的时间内，组织海关、民航、交通等多个部门，派出20个指导组，分赴各地口岸城市督促指导、排查风险、堵塞漏洞，扎牢扎紧疫情防控防线。

针对发生疫情的地方的实际情况，各前方工作组指导地方从严从紧落实各项防控措施，落实高风险人员封闭管理、高风险环境和物品消杀等措施，加强风险人群区域协查、重点场所疫情防控，坚决做好重点人员的集中隔离，千方百计遏制疫情扩散蔓延。

力争在最短时间内完成全员核酸检测摸清底数，进一步强化定点医院院内感染预防与控制，将规范设置和管理定点医院、全面加强对定点医院感控工作的监管，作为常态化疫情防控工作的重中之重。

此外，我们还会同有关部门对戴口罩指引和重点场所重点单位重点人群防护指南进行了修订。针对当前疫情防控形势和人群流行特征，对码头、口岸、棋牌室、游船、剧场等重点区域提出了具体的防护要求。

目前，全国疫情扩散风险总体可控。在发生疫情的48个城市中，截至8月14日已有36个城市超过6天没有新增的感染者报告，除扬州等地外，其余地区仅报告零星散发病例。考虑到多地已持续加强各项防控措施，对人员流动采取了较为严格的管控措施，全国面上发生大规模疫情扩散的风险较小。

生命至上：构筑最大疫苗免疫屏障

新华社记者：新冠肺炎疫情延宕已逾一年，病毒频繁变异，疫情起伏反复。中国正在推进最大规模的新冠病毒疫苗接种，目前进展如何？距离构筑免疫屏障还有多远？

马晓伟：目前，德尔塔变异株已经成为世界主要流行株。我国近期输入疫情基本以该变异株为主，其传播力、致病力、感染后病程变化、疫苗免疫效果等还需要持续跟踪研究，为下一步防控策略调整提供依据。

截至8月14日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超18.5亿剂次，完成全程接种的人数超7.7亿。12岁到17岁人群接种工作按计划稳妥有序推进。总体异常反应的发生率与前期相比基本持平，接种工作总体顺利。

当前全国疫情防控形势严峻，很多地方疫情防控和疫苗接种双线作战，时间紧、任务重、要求高。我们提出，一是精细化做好疫苗接种。要精准调度疫苗，通过预约接种等方式，减少群众接种排队时间，避免人员聚集；二是坚守接种安全底线。针对“一老一小”的人群特点开展工作，合理安排接种单位布局，严格落实接种前问询体检等要求；三是狠抓接种操作和信息登记的规范化管理。

中国政府始终秉持“以人为本”“生命至上”的理念，在一些发达经济体大量囤积疫苗时，中国已向超过100个国家和国际组织提供了超过8亿剂疫苗，居全球首位。

预防为主：决不让来之不易的防控成果前功尽弃

新华社记者：消除“免疫鸿沟”，全力推进人民生活回归“常态化”，我们下一阶段有哪些工作重点？在这场抗疫持久战中，我们如何更好携手前行？

马晓伟：实践证明，我们制定的各项防控措施是有效的，要在认真落实各项防控措施基础上，以常态化疫情防控和聚集性疫情处置的第一道防线为重点，坚持预防为主、关口前移，防控弱项再强化，防控重点再加固。

一要强化疫情监测和信息报告。近期发生的多起疫情提醒我们，监测的防线还要再前移一步。发现疫情要继续严格实行“日报告、零报告”制度，严格依法依规填报大疫情网，各地要落实2小时内报告的要求。

二要强化外防输入。这是我们当前面临的最主要风险。面对全球疫情持续流行、西方多国放松管控、境外输入病例日渐上升的严峻形势，国务院联防联控机制印发了紧急通知，各级卫生健康部门一定要当好地方政府的参谋助手，坚持每月排查，督促有关部门不断完善疫情防控各个环节工作。

三要强化聚集性疫情应急处置准备。要加强应急指挥体系运行机制，加强大规模核酸检测队伍和能力配备，加强流调力量，备好备足隔离房间，规范管理好隔离点。同时，还要加强应急实战演练。

四要强化院感防控。定点医院设置方面，原则上不在市中心设置新冠肺炎定点收治医院，各地一定要按照规范和标准设置定点医院。同时，医院的一把手一定要高度重视院感，要亲自抓，把各项措施落实落细。

五要加快疫苗接种。病毒在人群中流行越广，复制越多，变异可能性就越大。防控是当务之急，疫苗是战胜疫情的有力武器。