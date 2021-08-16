解封不等于解防！北京疾控告诉你如何做好健康监测

人民网北京8月16日电 （记者孙红丽）近日，北京多个小区解除封控管理，小区居民继续实行7天健康监测。北京市疾病预防控制中心提醒，继续加强防控意识，牢记解封不等于解防，个人防护一刻也不能放松。

北京市疾病预防控制中心表示，当前全球疫情仍呈高发态势，国内多点散发，全市疫情防控形势严峻复杂。请市民朋友继续履行个人防控责任，落实社区和单位相关防疫要求，做到非必须不出境，非必要不出京，不到中高风险地区和报告有病例发生的地区出差、旅行。健康监测期间，应注意以下几点：

密切关注身体健康状况

按要求测量报告体温，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状中任一症状时，按规定及时就医，途中全程佩戴医用外科口罩，不要乘坐公共交通工具。向医生告知活动史、接触史及身体异常情况，不得瞒报、漏报，配合流行病学调查、核酸检测等防控措施。

避免不必要的外出

不参加聚餐聚会，不去人群密集场所，少乘坐公共交通工具，尽量做到家庭、单位两点一线，避免与人近距离接触。

外出正确佩戴口罩

确保口罩盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实；出现脏污、变形、损坏、异味时应及时更换。

注意环境和个人卫生

保持住所和办公场所通风良好，做好清洁消毒。勤洗手，打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖肘遮住口、鼻，不随地吐痰。使用公筷公勺，实施分餐制。

积极接种新冠病毒疫苗

已接种第一剂疫苗的人群，要留心第二剂接种时间，提前预约合理安排接种时间。