北京新增2例境外输入确诊病例

据“健康北京”微信公众号消息，8月15日0时至24时，北京市无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。

确诊病例1：英国籍，8月13日从英国伯明翰出发，经瑞典斯德哥尔摩8月14日到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。当日报告核酸检测结果为阳性，8月15日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：土库曼斯坦籍，8月7日从土库曼斯坦阿什哈巴德到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。8月13日报告核酸检测结果为阳性，8月14日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月15日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。