孙春兰在扬州调研时强调 坚持从严从紧、科学精准 一鼓作气打赢聚集性疫情歼灭战

新华社扬州8月15日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示精神、落实李克强总理批示要求，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰11日至15日到江苏省扬州市调研指导疫情防控工作。经过各方面共同努力，扬州疫情防控取得阶段性成效，每日新增报告病例持续下降，感染来源发生结构性变化，基本都在隔离范围内，社区传播链得到有效阻断。五天来，孙春兰实地了解社区管控、核酸筛查、集中隔离、流调排查、物资保障等情况，与定点医院的医疗专家视频连线研究患者救治工作，召开专题会议研究加强院感防控工作，每晚与一线专家研判疫情形势，听取江苏省和扬州市以及前方工作组汇报，部署推进重点防控任务。

孙春兰强调，当前扬州疫情防控仍处于关键时期，要咬紧牙关、一鼓作气，持续抓好各项防控举措的落实，巩固积极向好的形势，早日打赢这场疫情歼灭战。要优化核酸筛查方案，精准分区确定不同的检测频次，突出重点地区重点人群，提高检测质量和效能。根据核酸筛查情况，及时动态调整小区管控措施，实行分级分类管理，解决好封闭小区物资保障和群众就医用药问题。随着隔离人员增多，隔离点管理的重要性更加凸显，要充实专业人员，杜绝交叉感染。要千方百计救治每一位患者，特别是对儿童患者要给予精心呵护，加强心理疏导和人文关怀，提前考虑康复和预后问题。要妥善解决外地人员因疫情滞留扬州和流浪乞讨人员等特殊群体的防疫问题。

孙春兰指出，疫情防控是当前工作的重中之重，要完善常态化疫情防控机制，严格落实外防输入各项措施，对边境地区、口岸城市以及出入境航班、机场、港口等，从严落实入境核酸检测、健康监测等闭环管理措施，堵住可能引起疫情传播的漏洞。加强重点公共场所室内通风、环境消杀和健康监测，实行预约、错峰、限流，减少人员聚集。加快补齐公共卫生事业发展短板，优化医疗资源布局，加强疾控体系建设，做好大规模核酸检测、疫情监测预警、医用物资储备、人员培训等应对准备，提高应急处置能力。