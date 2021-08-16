回应新冠病毒溯源问题

外交部13日举行新冠病毒溯源问题驻华使节吹风会，邀请权威专家与驻华使节面对面，介绍中国推动全球合作抗疫和溯源合作举措，回顾第一阶段溯源研究的具体情况，介绍第二阶段全球溯源的中国方案，并用充分的科学事实戳破针对中国的抹黑言论。

“第一阶段溯源研究经得起历史检验”

中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组中方组长梁万年向驻华使节介绍了世卫组织国际专家和中国专家组成的联合团队今年年初在武汉开展的第一阶段溯源工作。

他说，联合专家组在武汉期间，充分利用有限时间进行了广泛访谈、座谈和现场访问，看了很多地方，包括金银潭医院、华南海鲜市场、武汉病毒研究所等，访谈人员包括医护人员、实验室人员、科研人员，甚至病人、死亡患者家属等。虽然时间短、任务重，但研究工作都按计划圆满如期执行了。

“我们可以负责任地说，联合研究团队共同制定和实践的这一套研究方法是科学的、全面的，真正凝聚了科学家们的心血，也是今后人类在应对新突发疾病的溯源研究中值得借鉴和传承的。”他说。

国家卫生健康委科教司副司长顾金辉说，中国完全有能力自己开展病毒溯源研究，正因为中国是个开放的大国，愿意在溯源这个科学问题上听一听国际上各相关领域顶尖科学家们的专业建议，以便让溯源研究开展得更快、更好。本着公开、透明、坦诚的态度，中国积极与世卫组织沟通，率先主动邀请世卫组织选派国际专家组来华合作开展溯源联合研究。

在谈到中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告时，顾金辉说，当时中方为世卫组织专家在华研究做了大量工作，拼尽了全力，这份联合研究报告是经得起历史检验的。新冠病毒全球溯源研究中国部分的顺利完成，是全球溯源研究的良好开端。

“新冠病毒不可能是人工制造的”

中国工程院院士徐建国说，从生物安全的角度看，传染病疫情可分为三类，包括自然性的、事故性的和蓄意性的。目前诸多证据表明新冠肺炎疫情不具有蓄意性、事故性特征，而是自然发生的传染病，只不过目前还没有发现它的动物宿主。

“新冠病毒不可能是人工制造的。”徐建国说，迄今为止，世界上没有一种病原体是人工制造的。没有一个实验室具有设计、制造地球上并不存在的全新病毒、全新细菌的能力。因此，所谓“新冠病毒是科学家制造的”传言是危言耸听，违背科学常识。

中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒研究所研究员袁志明通过视频连线的方式向驻华使节们介绍了武汉病毒研究所的历史背景、研究领域以及开展国际合作等相关情况，强调有关新冠病毒是由武汉病毒研究所“制造”或“泄漏”的说法是无中生有，完全不符合客观事实。

“第一，在2019年12月30日之前，我们没有接触、保藏和研究过新冠病毒；第二，我们从来没有设计、制造或泄漏新冠病毒；第三，迄今为止，我们的职工和研究生保持新冠病毒‘零感染’。”他说。

袁志明说，少数西方政客和媒体不顾科学界普遍共识，在毫无证据的情况下传播“新冠病毒从实验室泄漏”的谣言，将病毒溯源政治化，不仅干扰了科研机构的正常工作，动摇了民众对科学的信任，还影响了世界各国协同抗疫的决心和信心，给深受疫情影响的世界蒙上阴影。

“多点多地溯源十分必要”

对于第二阶段溯源工作，顾金辉表示，应在第一阶段工作基础上延续开展，第一阶段溯源已经开展过的尤其是已经有明确结论的研究，第二阶段就不应再重复开展。下一步，应在成员国充分广泛磋商基础上，推动在全球多国多地范围内开展早期病例搜索、分子流行病学、动物（中间）宿主引入等方面的溯源研究。

“中方坚决反对抛开第一阶段联合研究团队、机制和方法而另起炉灶。”顾金辉说。

袁志明说，近期，世界多个实验室在对一些新冠肺炎疫情暴发前采集的血液样本进行重新检测时检测到新冠病毒抗体，这些结果表明新冠病毒感染可能早于先前已知的时间。从病毒的遗传进化分析结果也可以看出，新冠病毒可能在更早的时候在世界不同地方流行。因此开展新冠肺炎疫情多点多地溯源十分必要。

梁万年表示，目前越来越多的证据表明，武汉可能不是新冠病毒突破界面的第一现场。“下一步，由于病毒从天然宿主经由中间宿主传人的路径最为可能，应在所有有菊头蝠和穿山甲分布的国家开展研究，尤其是采样检测不足的地区。经上述综合评估确定有更早期证据的、动物检测出新冠病毒相关冠状病毒阳性的国家，以及武汉华南海鲜市场冷链上游供应链的国家，也应进行新冠病毒溯源工作。”

各方反对将溯源问题政治化

俄罗斯驻华大使杰尼索夫在吹风会上发言时表示，俄方反对将溯源问题政治化，支持以协作、透明、多边主义方式开展病毒溯源。世卫组织机制应根据成员国授权，由成员国协商确定原则，基于既有科学证据开展溯源工作。

“索马里是上个月致函世卫组织总干事反对将溯源问题政治化的国家之一。新冠病毒溯源是科学问题，应该在全球范围内由科学家共同完成，不应该被政治化。”索马里驻华大使阿瓦莱说，中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出了科学结论，溯源研究应当按照世卫大会决议相关要求进行。

巴基斯坦驻华使馆公使法鲁克说，新冠肺炎疫情给全人类带来深重灾难，病毒溯源的目的是为了更好地应对疫情，让国际社会尽快实现疫后恢复，将溯源问题政治化只会阻碍这一目标的实现。

他表示，某些国家出于一己政治私利、搞有罪推定式的病毒溯源，损害的是全世界人民的利益。“将溯源问题政治化意味着不是没有能力应对此类危机，而是选择把精力转移到其他地方。”

（新华社北京8月13日电 记者潘洁）