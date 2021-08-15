31省份新增确诊病例53例 其中本土病例24例

据国家卫健委网站消息，8月14日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例53例，其中境外输入病例29例(广东13例，上海6例，天津3例，山东3例，云南3例，福建1例)，本土病例24例(江苏18例，河南5例，湖南1例)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例38例，解除医学观察的密切接触者3959人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例738例(其中重症病例10例)，现有疑似病例1例。累计确诊病例7874例，累计治愈出院病例7136例，无死亡病例。

截至8月14日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1922例(其中重症病例64例)，累计治愈出院病例87821例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94379例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1146611人，尚在医学观察的密切接触者44300人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者29例，其中境外输入22例，本土7例(均在河南)；当日转为确诊病例4例(均为境外输入)；当日解除医学观察8例(境外输入7例)；尚在医学观察的无症状感染者504例(境外输入394例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27938例。其中，香港特别行政区12032例(出院11740例，死亡212例)，澳门特别行政区63例(出院57例)，台湾地区15843例(出院13184例，死亡821例)。