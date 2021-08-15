北京“健康宝”升级 本人信息扫码登记功能排序上调

北京“健康宝”昨天上线新版本。北京青年报记者了解到，页面布局上，使用频率较高的“本人信息扫码登记”功能从第四位上调至第二位，方便市民使用此项服务。此外，还将用户行程申报和信息登记做了深度整合。对于近期有过进（返）京情况且未向社区报到人员，北京“健康宝”将“弹窗”提示。

昨日凌晨，北京“健康宝”上线新版本。用户登录后发现，主界面功能排序有调整，“本人健康码自查询”仍排在第一位；而使用频率较高的“本人信息扫码登记”功能从第四位上调至第二位，方便用户更快捷使用此项服务。其他功能模块排位则向下顺延。

除了界面调整外，此次升级主要将用户行程申报和信息登记做了深度整合，以更好地支撑当前新冠病毒疫情防控工作，方便市民“亮码”出行。对于近期有过进（返）京情况且未向社区报到人员，北京“健康宝”将“弹窗”提示，用户主界面将出现“通过‘通信大数据行程卡’进行14天到访地行程核验”的提示。用户经核验未到访过中高风险区域的，将获赋绿色健康状态。用户还可通过首页“京心相助”模块自愿完成信息登记向社区报备。

如用户确有到访过中高风险区域的，按照防疫政策要求，需进行信息登记。用户需填写居住地、14天到访地等信息，并主动与所属社区联系。社区工作人员将根据北京市现行防疫政策，判定用户是否需要居家隔离并解除“弹窗状态”。如需隔离，用户将获赋黄色健康状态。

本市相关部门提醒广大市民和来京访客，请按照北京“健康宝”弹窗提示及时主动报到，如实准确提供个人近期旅居史、接触史、个人健康等情况，不要瞒报、漏报。配合开展流行病学调查、健康排查、核酸检测、隔离观察等防控措施。请大家从自身做起，自觉严格遵守首都的各项防疫政策。（记者 李泽伟）

举措

社区21天内发生疫情 不得参加接种工作

本报讯（记者 蒋若静）近日，市疾控中心发布新版预防接种工作人员健康管理及工作要求指引，居住社区21天内发生疫情的人员原则上不得参加接种工作，14天内有发热、咳嗽、乏力、腹泻、嗅觉味觉异常等相关症状的也不得参与接种工作。

指引要求，所有参与疫苗接种工作人员应完成全程疫苗接种，从严从紧落实防控措施，及时调整转换卫生防护要求，戴一次性手套、着工作服、佩戴KN95或N95及以上颗粒物防护口罩、护目镜或防护面屏。所有接种人员均需持培训合格证上岗，进行每日体温测量、记录和监测健康状况，保存监测记录。工作人员进行健康宝核验并进行体温检测，结果为“未见异常”(绿码)且体温正常者，可参与接种工作。14天内有发热、咳嗽、乏力、腹泻、嗅觉味觉异常等相关症状的不得参与接种工作。

由无病例的低风险地区所在地（市）全域返京人员，要做好个人健康监测，随时关注返回地区的风险等级及疫情变化，调整防控措施。凡有病例发生地（市）全域返京人员，或通过各种渠道得知自己可能是密切接触者、次级密切接触者以及其他风险人群的，务必第一时间主动向所在社区和单位报告，自觉严格按要求接受健康管理。中高风险地区返京人员，务必主动第一时间向社区、单位报备，按社区要求做好集中或居家隔离，按规范配合做好核酸检测和健康监测，不得隐瞒上岗，避免出现交叉感染。被判定为密切接触者（含次级密切接触者）的人员不得参加接种工作，居住社区21天内发生疫情的人员原则上也不得参加接种工作。