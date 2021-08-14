南方强降雨持续“在线” 长江中下游等地气温偏低

今天(8月14日)，西南地区东部到长江中下游地区的强降雨仍将持续，但强度会有所减弱，不过在浙江、安徽、江西等地的部分地区仍将有大到暴雨。明天，上述地区降雨强度将进一步减弱。此外，本周末，华北中北部和东北大部地区也会时常和雨水“碰面”，局地还会伴有强对流天气。

强降雨持续 贵州广西等地有大暴雨

过去两天，长江中下游一带降雨增强，监测显示，昨天，湖北西南部和东部、湖南西部和中部、江西北部、安徽中南部、江苏南部、上海、浙江北部等地部分地区出现暴雨，湖南湘西和怀化，安徽黄山，浙江舟山等局地大暴雨。

今天，西南地区东部到长江中下游地区的强降雨仍将持续，但强度会有所减弱；明天，上述地区雨势将进一步减弱；而在北方，今明两天，华北中北部和东北大部地区也会时常和雨水“碰面”，局地还会伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

中央气象台预计，今天，西藏东南部、华北北部、新疆北疆西部、江南大部、西南地区南部和东部、华南大部等地部分地区有中到大雨，其中，江南北部、华南沿海、云南东南部、贵州东南部、广西北部、湖南西南部、西藏东南部等地部分地区有暴雨，贵州东南部、广西西北部等地局地大暴雨。

明天，新疆北疆沿天山中部、河北东北部、内蒙古东南部、吉林东部、西藏东南部、江南大部、西南地区南部、华南南部和西部等地部分地区有中到大雨，其中，西藏东南部、云南西部和南部、江苏南部、上海、浙江北部等地部分地区有暴雨。

总体来看，近期贵州东部等地累计雨量较大，致灾风险较高，需特别防范地质、山洪等次生灾害。此外，本周末，北方部分地区将会有雨水现身，需及时关注临近预报，外出时随身携带雨具。

长江中下游等地气温持续偏低 华南大部闷热依旧

气温方面，受强降雨影响，近期，西南地区至江淮、江汉、江南北部的炎热感已经逐渐消减；未来几天，上述大部地区最高气温仍将保持在偏低水平，部分地区最高气温在25℃左右。

大城市中，像是杭州，今天最高气温都只有26℃，明显较常年同期偏低；不过，明天开始，随着雨势减弱，上述地区的气温也将缓慢反弹。

在江南中南部、华南大部地区，虽然高温只是零散出现，但今明两天，上述地区最高气温大多在33℃左右，体感仍旧闷热，公众需继续做好防暑措施。