7.77亿人完成新冠疫苗全程接种

本报北京8月13日电 （记者王美华）在13日国务院联防联控机制举办的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至8月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗18亿3245万剂次，完成全程接种的人数为7亿7704.6万人。

米锋介绍，截至目前，全国现有本土确诊病例连续19天上升，现有中高风险地区156个，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。针对当前疫情形势，要从严从紧落实各项防控措施，强化外防输入，落实高风险人员封闭管理、高风险环境和物品消杀等措施，加强风险人群区域协查、重点场所疫情防控，坚决彻底做好重点人员的集中隔离，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，截至8月12日，发生疫情的48个城市中，已经有36个城市超过5天没有新增的感染者报告。“除扬州、武汉、张家界市以外，其他地市有零星的病例报告。从这个情况看，全国的疫情风险总体可控，全国层面发生大规模的疫情风险比较小。”

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，随着疫情的持续传播，尤其是在一些疫情比较严重的国家，儿童患病率在不断上升，儿童在建立群体免疫过程中是不可或缺的一部分。根据目前对不良反应的监测分析，儿童和青少年接种新冠疫苗不良反应的发生率不高于18岁以上的成人。建议家长或监护人在陪护儿童接种疫苗时，要了解新冠疫苗的相关知识、接种流程，并将孩子的健康状况如实告知接种医生。

贺青华介绍，国务院联防联控机制13日发布新版的《公众和重点职业人群戴口罩指引（2021年8月版）》。新版戴口罩指引要求，对普通公众来说，除了在密闭场所需要戴口罩外，当处于人员密集的露天广场、剧场和公园等室外场所时，也需要佩戴口罩。