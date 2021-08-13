武汉市12日无新增病例 部分小区已解除封闭管理

新华社武汉8月13日电（记者熊琦）13日下午，记者从武汉市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，8月12日0-24时，武汉市报告新增新冠肺炎确诊病例0例，新增无症状感染者0例。前期发现的病例均在定点医院治疗，目前病情稳定，无重症患者。目前，武汉市部分封闭管理小区已解除封闭管理。

武汉市防控指挥部社区疫情防控综合组组长彭莉莉介绍，根据疫情防控需要，武汉前期对有阳性病例和密接者、次密接者所在小区或楼栋进行了封闭管理，各区疫情防控指挥部根据小区疫情风险的实际情况，将需防控的区域划分为封闭区、管控区、防范区，分别采取相应的管理措施，有力有效防范了疫情扩散蔓延。

根据相关规定，封闭区实行严格的管控措施，人员只进不出，足不出户；前7天隔天检测1次核酸，第10、14天各检测1次核酸；设置医疗点，提供健康咨询、常见病及慢性病诊疗、急救转运等服务。设立卡口，仅保留必需的出入口，除应急车辆之外，其他车辆一律禁止通行。除保留部分与居民生活密切相关的场所外，其他商贸服务、娱乐、餐饮、健身活动等场所全部停业。

此外，管控区原则上比照封闭区管理，但措施有所放宽，核酸检测调整为第1、4、7天各开展1次，同时可保留一定数量超市、农贸市场等。防范区要求非必要不外出，“两点一线”往返目的地，确需离开的凭48小时有效核酸检测证明；严格落实密闭经营场所暂停营业，公交限客，超市、农贸市场限流，餐饮场所禁止堂食等社会面防控措施。

据了解，从8月12日开始，武汉市部分封闭管理小区已按照以上规定，解除了封闭管理，下一步，各区将依法精准有序开展封闭管理小区的动态调整。