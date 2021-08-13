国家卫健委：要从严从紧落实各项防控措施

新华社北京8月13日电（记者沐铁城、彭韵佳）“截至目前，全国现有本土确诊病例连续19天上升，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。”国家卫生健康委新闻发言人米锋在13日国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，针对当前疫情形势，要从严从紧落实各项防控措施，压实四方责任，强化外防输入，落实高风险人员封闭管理、高风险环境和物品消杀等措施，加强风险人群区域协查、重点场所疫情防控，坚决彻底做好重点人员的集中隔离，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

“全国层面发生大规模的疫情风险较小。”国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，截至12日24时，全国18个省份48个市发生了本土疫情，其中，36个市超过5天没有新增的感染者报告。除扬州、武汉、张家界外，其他仅有零星的病例报告，从这个情况看，全国疫情风险总体可控。

对此，国家卫生健康委将继续指导各地做好以下四方面工作：疫情发生地区要继续严格落实常态化防控的各项措施，加强流调溯源、核酸筛查、集中隔离和社区管控，防止疫情向外扩散；相关省份要加大对涉疫风险人群的排查；要指导各地全面排查口岸城市、机场、港口、定点医院、集中隔离点等高风险场所的防控漏洞；加强宣传教育，加快推进疫苗接种，引导群众做好个人防护。

“作为疫情防控的第一防线，社区防控对严控疫情至关重要。”国家卫生健康委基层司副司长高光明说，社区防控要把相关措施落实落小落细，做到联防联控、群防群控，总的经验可以概括为五个到位：组织动员到位、社区封控到位、综合服务到位、集中隔离规范到位、健康监测规范到位。

对于传染性强的德尔塔变异株，高光明表示，疫情防控措施更要突出一个“快”字，提高各项防控措施的速度和效率，保证高质量的防控，一定要在疫情扩散之前筑好社区的防控墙。

米锋提示，个人要严格遵守防疫要求、积极配合防控工作，通过共同努力，控制疫情影响范围、缩短疫情持续时间，尽快恢复正常生产生活秩序。