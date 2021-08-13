元首外交引领全球抗疫合作和经济复苏（全球抗疫复苏中的中国贡献①）

开栏的话

今年以来，疫情起伏反复，病毒频繁变异。近日，据世界卫生组织数据显示，全球累计新冠确诊病例已超过2亿大关。感染人数从年初的1亿猛增至2亿，仅用了6个多月时间。高传染性的“德尔塔”变异毒株来势汹汹，短期内已蔓延至135个国家和地区；新发现的“拉姆达”变异毒株也在蔓延开来，正有越来越多国家报告感染病例。

全球疫情形势依然严峻，经济复苏前景不明。作为疫情控制的典范，作为经济增长率先转正的主要经济体，中国表现亮眼。更重要的是，中国始终秉持人类命运共同体理念，积极为全球抗疫合作和经济复苏贡献中国力量。即日起，本报推出专题系列述评，为您讲述“全球抗疫复苏中的中国贡献”。

8月5日，中国国家主席习近平向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞。习近平主席指出，中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，向世界特别是广大发展中国家提供疫苗，积极开展合作生产。

元首外交领航定向，中国外交阔步向前。今年以来，国家主席习近平密集开展元首外交，出席多场重要多边活动，并通过电话、信函、视频等方式开展“云外交”活动近百次。同舟共济克时艰，命运与共创未来。中国元首在各种场合为全球抗疫合作和经济复苏鼓与呼，展现出一个言出必行、开放包容、负责任的中国，犹如一道闪电，刺穿了疫情带来的黑暗，为世界带来了寒冬中的温暖、绝望中的希望。

言出必行

为抗疫合作注入动力

当前国际社会最重要的任务仍然是抗击新冠肺炎疫情。习近平主席为了人类的健康安全奔忙，温暖了世界。

当地时间3月20日，中国向哥伦比亚提供的第三批疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。应哥伦比亚总统杜克邀请，国家主席习近平向哥伦比亚民众发表视频讲话，暖意融融。“志合者，不以山海为远。”浩瀚的太平洋阻挡不了中哥两国人民的深厚友谊。

这样的温暖处处可见。“中方愿同玻方加强疫苗合作，继续尽己所能支持玻方抗疫斗争。”“只要塞方有需要，中方愿继续为塞方抗疫提供帮助。”“中方愿为斐方抗击疫情继续提供疫苗等支持”……

中国言出必行。将疫苗作为全球公共产品，是中国对世界的承诺。从2020年9月至今，已经并正在向100多个国家捐助疫苗，同时向60多个国家出口疫苗，总量已超过7.7亿剂，居全球首位。此外，中国部分疫苗研发单位与阿联酋等20余个国家的相关机构合作开展Ⅲ期临床试验，部分企业生产的原液已运往巴西、印度尼西亚、埃及等国并启动境外分包装工作……中国还积极支持对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权。

此次新冠疫苗合作国际论坛首次会议的召开，本身就是落实习近平主席在今年5月全球健康峰会上的讲话精神。此次会议期间，中国同22个国家共同发表了《新冠疫苗合作国际论坛联合声明》。习近平主席还宣布：今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，提高疫苗在发展中国家的可及性，是全球抗击疫情中面临的突出问题。为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，践行“将尽己所能对外提供更多疫苗”的承诺，中国为全球团结抗疫注入了新动力。

开放包容

为经济复苏提供新机遇

习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会上以视频形式发表主旨演讲时指出，开放是发展进步的必由之路，也是促进疫后经济复苏的关键。在全球疫情大考中交出亮眼答卷的中国如今正进一步向世界各国打开机遇之门。

5月，海南海口，展览总面积8万平方米，国内外参展企业近1500家，来自约70个国家和地区……作为国内首个以消费精品为主题的国家级展会，首届中国国际消费品博览会吸引了全球目光。习近平主席在贺信中指出，举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费精品展示交易平台，有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。

中国推动世界经济复苏的愿望是真诚的，行动是实在的。今年2月，在中国—中东欧国家领导人峰会上，习近平主席提出，中国计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，争取未来5年从中东欧国家的农产品进口额翻番，继续推进宁波等地中国—中东欧国家经贸合作示范区建设。6月8日，第二届中国—中东欧国家博览会在浙江省宁波市开幕。习近平主席在贺信中指出，本届中国—中东欧国家博览会的举办，有利于增进中国市场对中东欧商品了解，有利于扩大中东欧国家对华出口，有利于各方克服新冠肺炎疫情带来的挑战、促进经济复苏。

中国自身的高质量发展为阴霾中的世界经济带来信心。据国际货币基金组织统计分析，中国2021年经济增长预期为8.1%，将继续成为推动世界经济增长的主要动力来源。正如波兰前副总理、经济学家科沃德科所说，中国具有庞大的经济规模、国内市场和全球影响力，新发展格局强调“双循环”，这是中国经济转型升级的重要机遇，也将为世界经济发展提供动力。

中国倡导发起的“一带一路”为世界经济带来希望。在疫情背景下，“一带一路”经贸合作逆势前行，贸易规模持续扩大，对外投资逆势上扬。正如习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会上所说，共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。

目前，第130届广交会、2021服贸会、第四届进博会正在积极筹备，共建“一带一路”正在深入推进……中国推动世界经济复苏的努力，有目共睹。

命运与共

为世界前进指引新航向

这是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。面对共同挑战和复杂局面，习近平主席在密集的元首外交中表达中国观点，中国智慧在世界舞台上熠熠生辉。

“中方倡议，亚洲和世界各国要回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。”博鳌亚洲论坛2021年年会上，习近平主席为人类社会发展指明方向。

习近平主席反复强调，大国要展现更多责任担当。在致中俄执政党对话机制第九次会议的贺信中，习近平主席表示，中俄要“为捍卫国际公平正义、维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣发挥中流砥柱作用”。同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会时，习近平主席指出，希望中欧扩大共识和合作，为妥善应对全球性挑战发挥重要作用。同联合国秘书长古特雷斯通电话时，习近平主席表示，全球要加强合作，不要搞政治操弄。大国要作出表率，提供更多公共产品。

世界经济论坛创始人克劳斯·施瓦布指出：“我们正处于十字路口……这些迫在眉睫的挑战或许超出我们此前的想象，但我们重构世界的能力也远超我们以往的想象。”疫情带来了困境，但也催化人类命运与共。

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”在2021年世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上，习近平主席说。面对当前国际上单边主义、霸权主义的逆流，习近平主席说，“世界要公道，不要霸道”；面对搞“小圈子”、挑起意识形态对抗等行径，习近平主席强调，多边主义的要义是“国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握”；面对全球治理遭遇的困境，习近平主席呼吁各方秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展……

维护和践行真正的多边主义，是应对全球性挑战的唯一正确出路，也是2021年以来元首外交的重要内容。正如联合国秘书长古特雷斯所说：“中国已成为多边主义的重要支柱，而我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体。”