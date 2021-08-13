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三款药物入选世卫组织新冠“团结试验+”项目

2021年08月13日07:46 来源：人民网－人民日报

　　新华社日内瓦8月11日电  世界卫生组织11日宣布，其主导的“团结试验+”项目将招募新冠肺炎住院患者，以评估青蒿琥酯、伊马替尼和英夫利西单抗三款药物的疗效。

　　世卫组织当天发布公报说，这三款药物由一个独立专家小组选出，认为其有潜力降低新冠肺炎住院患者死亡风险。它们此前均用于治疗其他适应症：青蒿琥酯用于治疗重症疟疾；伊马替尼用于治疗特定癌症；英夫利西单抗用于治疗克罗恩病和类风湿性关节炎等免疫系统疾病。

　　2020年3月，世卫组织启动“团结试验”项目，旨在通过比较不同药物或药物组合的安全性和有效性，尽快找到有效的新冠肺炎治疗方法。这一项目已评估了瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦和干扰素四款药物，结论是它们对新冠肺炎住院患者病程影响很小或没有影响。

　　新一阶段的“团结试验”项目被命名为“团结试验+”，由来自52个国家和地区的600多家医院参与。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月13日 16 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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