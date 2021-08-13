门诊大厅，有一扇温暖的窗（无影灯）

在北京很多三甲医院的门诊大厅，都能看到醒目的“老年人窗口”。这些窗口主要为不熟悉网上预约挂号的老年人提供现场挂号等服务，帮助老年人解决看病难题。

近年来，我国互联网、大数据等信息技术快速发展，智能化服务得到广泛应用，深刻改变了人们的生活方式。但是，我国老龄人口数量快速增长，不少老年人不会上网、不会使用智能手机，在就医、消费、出行等日常生活中遇到不便，无法充分享受智能化服务带来的便利。对于老年人来说，看病就医是刚性需求。如果医院里“只见机器不见人”，网上挂号完全替代窗口挂号，很多老年人就会无所适从，举步维艰。

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时间我国的基本国情。家家有老人，人人会变老。尊老敬老是中华民族的优良传统，构建尊老敬老的政策体系和社会环境，是坚持以人民为中心发展思想的具体体现，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。数字时代属于全民，不是某个特定群体的“专利”。对每一位社会成员都怀有温情和善意，是一个社会文明进步的标志。假如老年人成为智能化服务的“短板”，不仅会影响整个社会的幸福指数，也会让数字技术带来的“福利”大打折扣。

因此，我们必须精准对接老年人的数字需求，采取更为人性化、人文化、精准化的技术供给，让老年人自由穿行在数字时代，共享智能生活。同时，在公共政策和公共服务方面，也要给老年人提供多元选择和替代方案，纾解老年人的“数字焦虑”，从而构建更具包容性的智慧老龄社会，让每一个人都能顺畅地拥抱数字时代。

近年来，我国出台了一系列政策措施，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。国务院办公厅印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》要求，坚持传统服务与智能创新相结合。在各类日常生活场景中，必须保留老年人熟悉的传统服务方式，充分保障在运用智能技术方面遇到困难的老年人的基本需求。全国老龄办开展“智慧助老”行动，计划用3年时间，动员社会各方力量共同努力，推动老龄社会信息无障碍建设，促进全社会推进适老化的改造和升级，提升老年人运用智能技术的获得感、幸福感、安全感。国家卫健委发布《关于实施进一步便利老年人就医举措的通知》，聚焦老年人反映突出的就医问题，推出了便利老年人就医的十项举措，包括设立老年人快速预检通道、提供多渠道预约挂号服务、优化线上线下服务流程等。这些政策措施的出台，对于保障老年人的合法权益、建设老年友好型社会具有积极意义。

数字时代是一个包容开放的时代。让高科技多些人文温度，是智能化服务的应有之义。传统与现代、线上与线下、快节奏与慢生活之间，不是单选项，而是多选项。时代飞速发展，我们绝不能落下那些年迈的背影。为老年人多保留一些有温度的窗口，让每一位老年人都能生活得安心舒心，必将成为全面小康的生动注脚！

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 19 版）