云南新增3例新冠肺炎本土确诊病例

据云南省委宣传部官方微博消息，8月11日0时至24时，云南省新增境外输入确诊病例5例、无症状感染者1例。新增3例新冠肺炎本土确诊病例。确诊病例治愈出院13例(本土1例，境外输入12例)、无症状感染者解除隔离医学观察1例(境外输入)。

截至8月11日24时，云南省现有确诊病例357例(本土53例，境外输入304例)、无症状感染者30例(本土1例，境外输入29例)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，23岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：男，51岁，中国籍，普通型；

确诊病例3：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，28岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：男，32岁，中国籍，轻型。

上述5人近期居住在缅甸，8月10日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月11日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型2例、轻型3例，缅甸输入)。

确诊病例6：男，43岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例7：女，2岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：女，29岁，中国籍，轻型。

上述3人于8月11日在瑞丽市重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：女，25岁，中国籍。

近期居住在老挝，7月20日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月11日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。