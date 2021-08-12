广西桂林新增1例境外输入无症状感染者 曾7次核酸检测均为阴性

新华社南宁8月11日电（记者覃星星）记者从广西桂林市疾病预防控制中心获悉，桂林市疾控中心8月10日在对当地集中隔离点例行采样检测中，发现一份样本呈弱阳性，经专家复核研判，确定为一例境外输入无症状感染者。

桂林市疫情防控指挥部已启动应急处置预案，及时将该无症状感染者（周某某）闭环转运、隔离观察，疾控中心专业人员迅速开展流行病学调查，落实各项疫情防控措施，相关场所和人员已严格按要求做好疫情防控工作。疾控部门已对周某某的密切接触者，同隔离酒店工作人员和隔离人员及外环境开展核酸检测，结果均为阴性。

周某某于7月23日由马来西亚返回广州，集中隔离14天，在此期间共完成7次核酸检测，均为阴性，于8月7日乘坐动车返回桂林。周某某到达桂林站后，其妻子骑电动车将其直接带至象山区隔离酒店集中隔离，其间一直做好个人防护，主动与他人保持距离。