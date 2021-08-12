抗疫一线 共产党员群英谱

刘晓正在为隔离居民配送生活用品。

王兴辉摄

张萌（右）在企业开展流调工作。

受访者供图

魏廷进

本报记者 付 文摄

陈华东在电脑上检查流调数据。

受访者供图

吴勇在为入境旅客做核酸采样。

谢 臻摄

梁鹏在岗位上。

马延泰摄

疫情无情人有情

■ 刘 晓 北京 海淀区甘家口街道社区工作者

8月2日，北京市海淀区新增1例新冠肺炎确诊病例，住址就在我们街道辖区的国兴家园小区。疫情就是命令！国兴家园小区及周边区域第一时间实施封控管理。整个封控区域共涉及人员1万余人，既要以快制快，坚决阻断疫情传播链条，又要服务保障好隔离人员的生活，任务极为艰巨。

作为一名党员，我主动请缨，来到了确诊病例所在的国兴家园。随即与市区下沉干部、街道工作人员、社区居干、公安、小区物业工作人员等，一同投入到了紧张的工作中。

一开始，我们的主要任务是劝导小区6号楼居民前往集中隔离，因为国兴家园6号楼所有人员全部判定为密切接触者。然而，少数居民对此并不理解和支持。他们说：“我跟确诊病例不在同一楼层，没有必要集中隔离。”针对这种情况，我反复向居民解释，病毒是看不着摸不到的，我们要给环境做整体消毒杀菌，把这里变得更安全。等大家隔离回来后，小区的生活就会更安心了！这样的解释，有时一天要重复几十遍。

目前，封控楼宇内所有到岗人员都已完成核酸检测，结果均为阴性，我们的工作重心已经转到为其他居家隔离居民的配送服务上了，慢性病药品购买、生活日用品采购、隔离期间就医、宠物安置、生活垃圾处理等系列问题，街道和社区都进行了周到的安排。

一天早上，我的手机突然响了，原来小区一户家庭孩子高烧38.5摄氏度。家长心急如焚，向我紧急求助。我一边指导家长对孩子进行物理降温，一边迅速向甘家口街道办事处汇报情况。一小时后，孩子就被120安全送至医院。由于医治及时，当天下午3点多，孩子退烧了，并由救护车转运回家中。直到得知孩子安全回家，我的心才终于踏实下来……

疫情无情人有情。依靠基层党组织强大的动员力和行动力，我们一定能做好封控区域内服务保障工作，打赢疫情防控这场硬仗！

本报记者 贺 勇整理

比病毒跑得更快才能打赢

■ 张 萌 广东省疾控中心传染病预防控制所副所长

一周之前，我们接到珠海拱北口岸发现新冠肺炎病例的通报，立即组队赶到珠海开展流行病学调查。现在风险已基本排除，没有发现新增病例。

流调是新冠肺炎疫情防控中最基础也是最关键的一环，我们需要对病例暴露接触情况、活动轨迹、就医情况等展开调查，为判定密切接触者、采取隔离措施及划定消毒范围等提供依据。

我觉得，流调工作很像警察办案，只不过我们要追踪的是病毒传播链，我们要让无声无息的病毒“雁过留痕”并成功堵截。

这是一项紧急而又繁重的工作。紧急在于，流调人员要时刻处于应急状态，以疫情为命令，一旦发现新的病例或者新的线索，就要第一时间赶到现场开展流调处置，我们必须拼尽全力与病毒赛跑，慢一分钟，可能就会增加几十上百号密接者和次密接者。

今年5月至6月，广州陡然暴发新一轮疫情，我们疾控中心迅速组织起流调工作组，赶赴首例新增病例所在的医院、住家和活动过的场所开展溯源以及防控指导工作。此后一个多月里，随着病毒传播链越来越长，流调对象越来越多，我再没有睡过一个囫囵觉，常常是忙到次日两三点才能躺下。我们住的酒店最近的时候距离我家不到两公里，但我一次也没能回家。有一次忙到了早晨6时，我想着回家看看，刚走到门口又接到了新的流调任务，只好打起精神出发。

广州这轮疫情是全国首次与新冠病毒德尔塔变异株正面交锋，如何比病毒跑得更快才是打赢这场战争的关键。在广州，“三同时”原则被严格执行，一旦发现疫情，疾控部门和相关部门会同时赶赴现场，同时开展调查，同时进行处置，阻止疫情传播；基于流调信息，更加严格的密接者判定要求被制定，更大范围的人员管控区域被划定，利用更大的“围堵圈”把病毒死死圈住；原来要24小时完成的初步调查报告，这次要求4小时内就要将病例的核心调查信息报送回来，用以快速部署防控工作；对每一例病例都要开展基因测序，以识别来源，测序工作时间从原来的48-72小时缩短到24小时内基本可以出初步结果；现场使用平板电脑录入，调查结果同步上传并自动形成调查报告。这些改变大大提高了流调指导疫情防控工作的效率，提升了疫情防控的效果。

这场鏖战，最终以我们的胜利告一段落。根据流调数据，我和同事撰写了对广州本轮疫情中德尔塔变异毒株传播动力学的研究文章。现在，广州蹚出的抗击德尔塔变异毒株的经验正在南京、扬州等地发挥作用。

本报记者 程远州整理

作为党员，我必须冲锋在前

■ 魏廷进 甘肃兰州新区中川园区彩虹城社区党支部书记

彩虹城社区是兰州新区最大的拆迁安置小区，也是流动人口数量最多的小区——总人口3.3万人中，流动人口就占1.2万；离中川国际机场不到5公里，又地处商业、餐饮核心区域，疫情防控压力山大。

作为城市细胞的社区，抓防疫工作最关键的就是落实落细疫情防控政策。为了牢牢守住社区防线，我协调社区、网格员和物业公司在小区各个大门设立卡点，对进入小区的车辆、人员查验健康码、询问旅居史。在楼栋单元门口张贴提示公告，提醒居民群众绷紧疫情防控之弦。 与此同时，我们做好防护物资储备，采购口罩、消毒液、洗手液等，能用两个多月，用到一半就联系上级部门调拨补充，全力做到“宁可备而不用，不可用而无备”。

众人拾柴火焰高。在引导居民群众做好自身防控的同时，我还发动辖区的舞蹈队、书法小组等社会组织担当志愿者，既守护家人又守护社区，大家热情高涨，参与人数350多人。

新区还要求政府职能部门的党员下沉社区，接受我们统一指挥、安排。在大伙的齐心协力下，社区没有出现新冠肺炎疫情相关病例。

新冠肺炎疫情突如其来时，我主动申请排查走访辖区内从高危区域来甘返甘的重点人员。说实话，那会儿随时都面临被感染风险，但作为一名共产党员，我必须冲锋在前、不能退缩。

眼下，社区正在动员辖内居民接种新冠肺炎疫苗。接种时间、地点等信息，网格员、楼栋长通过微信群等社交工具发布，社区小广播定时播放。在线下，社区干部和网格员积极上门宣讲政策、动员接种。截至目前，我们已经做到了入户排查全覆盖。

本报记者 付 文整理

当好人民的“健康守门人”

■ 陈华东 四川成都高新区合作社区卫生服务中心副主任医师

7月27日傍晚，正在成都高新区教育文化和卫生健康局挂职的我接到卫健处的紧急通知后，第一时间返岗并迅速站到了本轮疫情防控的第一线。

我深知，快速流调、快速核酸检测、快速管控这“三快”手段是阻断病毒传播的主要且有力的手段。返岗后，我结合《全员核酸检测工作预案》，立即再次梳理卫健处职能分工，快速完成综合工作组、物资保障组、采样工作组、三方检测资源调配组、现场工作组等人员分工并进入待命状态。同时，在专项领导小组安排下，我承担起本轮疫情大规模核酸检测综合工作组的职能职责。

在这个过程中，我积极参与疫情防控部署会，牵头制定各类专项工作方案，紧急调度全区专业人员，组建起专业采样队伍，统筹安排三方核酸检测机构，24小时内完成了第一天大规模核酸采样、送检、结果检出等环节。同时，为毫不松懈地实时对接指挥部、街道社区，精准上传下达各项指令，确保指令、方案快速准确落地实施，我曾超过56个小时没合过眼，有4个通宵全在单位加班，直到顺利完成大规模核酸检测任务，全部结果为阴性的时候，我才真正地松了一口气。

这段时间里，回家变成一件“奢侈”的事。偶尔深夜回家，家人都睡了，早起上班时，他们又还未起床。就连平时很黏人的女儿、儿子，也只是透过视频跟我聊聊他们在家里的趣事，以缓解我在工作中的紧张与疲惫。

更多的时候，我绷紧着“抗疫”的弦，全身心地投入工作，脑海里熊熊燃烧着“快一点、再快一点，只有全力奔跑，切断病毒传播的途径，才能取得阶段性战役的胜利”的信念火焰以及“这场遭遇战，勇者必胜”的决心！因为在我看来，当好人民的“健康守门人”，就是我们卫健人的初心和使命。

把更多的风险留给自己

■ 吴 勇 厦门机场海关旅检二科副科长

疫情防控以来，我一直在采检排查岗位上。600多天来，我和同事听过无数声“谢谢”，接受过无数次赞美，也获得过许多荣誉，经历过27个小时穿着防护服连轴转的辛苦，体会过疫情初期不被旅客理解的心情，有过科技创新助力抗疫取得突破的喜悦，有过克服困难实现卫生检疫流程优化的激动……在我看来，守护国门是我作为共产党员应尽的职责，共产党员就应该敢打头阵！

有人把我们采排组称作“刀尖舞者”，因为我们的工作离潜在危险最近，相当于在刀尖上跳舞。有时需要与有疑似症状旅客长时间、近距离接触，特别是在为卸下防护的旅客采集血样、鼻咽拭子的时候，所面临的被感染风险和医护人员一样高。如果你们问我害不害怕，紧不紧张，说不怕是骗人的，毕竟跟各种不确定性就隔了一个口罩、一层面屏。

作为采排组里的班长，每一次遇到高度疑似旅客，我必须承担更多的排查和采样工作，把更多风险留给自己。由于采排也是整个口岸防疫中最关键的一个环节，采样的质量影响着检测结果，因此我们不仅要保证采样的质量，也要避免刺激旅客的鼻咽导致喷嚏或干呕，每一根神经都得紧绷着。有些时候难免会遇到情绪紧张或不配合的旅客，我们还要做好安抚。遇到正在发烧的幼儿旅客，我就会想到家中年龄相仿的女儿，我会隔着防护服温柔地哄逗小朋友测量体温。我希望他们能从我专业敏捷的操作上汲取力量，感受到中国海关的温暖。

虽然每天工作的风险很大，但是危险的事情也要有人去做。因为我们站在国门前，身后是祖国，身边是战友，关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来，这才是真正的共产党员。

聚是一团火 散是满天星

■ 梁 鹏 上海机场边检站民警

当前，全球疫情呈扩散蔓延态势，国内部分地区连续发生新冠病毒德尔塔变异株境外输入引发本土疫情反弹。我们身为基层一线的党员，时刻盯防重点场所。

在每一趟国际航班抵达前，我们就会提前开展大数据分析，对来自疫情严重国家（地区）的人员提前排查，并将排查结果及时通报海关、检疫、交通等部门，为对涉疫情人员的检测、处置提供宝贵的时间提前量。

在国际航班抵达后，入境人员检查更加严格。一旦发现在海外疫情突出地区有旅行史、居留史的人员，我们就及时通报海关开展检疫。边检总站还将相关国家（地区）入境人员的信息与省区市卫生健康部门共享，及时化解管控海外疫情输入风险。

为最大限度降低出入境人员集中候检潜在的交叉传染风险，我们根据航班和旅客情况，动态调整候检通道，采取分时段、分类型、分批次灵活查验等方式，并利用查验间隙做好边检候检区域、查验设施设备等的清洁消毒工作，以防疫情通过出入境活动传播，还及时为出行中临时缺乏或忘带口罩的出入境人员免费提供必要的安全防护物品。

在当前的防疫工作之中，我们基层党员聚是一团火，散是满天星，时刻听党指挥，服务人民，坚决杜绝因防护不当或工作中的丝毫纰漏，造成人员染疫，织密筑牢机场口岸外防输入防线。

黄自宏整理