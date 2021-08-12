落细落实常态化疫情防控措施（人民时评）

深入查找漏洞，针对问题症结，落实“四早”要求，压实“四方责任”，从严从紧抓好各项防控工作，坚决阻断疫情扩散

当前，全球新冠肺炎疫情持续扩散，疫情输入风险加大。国家卫健委新闻发言人表示，多地机场、口岸、定点医院陆续出现境外输入关联病例，并造成一定范围扩散。全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势。这些都给疫情防控工作带来更大挑战，要求我们驰而不息抓好常态化疫情防控。

国务院联防联控机制近日在新闻发布会上表示，国内外相关科学研究和疫情防控实践表明，德尔塔变异株并没有导致新冠病毒生物学特性发生颠覆性改变，传染源、传播途径基本清楚，现有的疫情防控措施对德尔塔变异株仍然有效。同时，全国累计报告接种新冠疫苗已超18亿剂次。目前，国务院联防联控机制综合组已先后派出由国家卫健委、国家疾控局领导带队的工作组，赴有关地方指导疫情处置和医疗救治工作，各地疫情处置工作也正有力有序推进。相关举措及时回应了群众关切，稳定了疫情防控大局。

外防输入始终是疫情防控的重中之重，一刻都不能放松，各部门要履职尽责，每个人都有义务负起责任、执行相关政策。各地要建立健全常态化防控和应急处置转换机制，及时激活指挥体系，加强监测预警，严格报告制度。要加快区域协查，统筹公安、工信、公卫力量，优化数据算法，提高推送信息精准性，督促相关地方尽快核查到位。要按照党中央、国务院部署，深入查找漏洞，针对问题症结，落实“四早”要求，压实“四方责任”，从严从紧抓好各项防控工作，坚决阻断疫情扩散。

我国新冠肺炎疫情防控取得了重大战略成果，但这并不意味着可以掉以轻心。此轮疫情的发生，给疫情防控工作再次敲响了警钟。一边是日趋恢复正常的工作生活，一边是全球疫情形势依然严峻，“外防输入、内防反弹”的任务仍然艰巨。行百里者半九十，越是这种时候，越要把常态化防控措施进一步落实落细落到位，宁可十防九空，不可失防万一。

守住来之不易的防控成果，关键是要时刻紧绷疫情防控这根弦，克服松懈麻痹思想，没有发生疫情时关键抓“防”，发生疫情后处置要“快”，迅速切断传播途径和链条，从严从紧落实各项防控措施，坚决遏制疫情扩散蔓延。对于群众而言，接种疫苗依然是防控疫情的有效手段。目前各种变异株仍然在现有疫苗可控的范围内，接种新冠疫苗可以有效地降低重症率和死亡率。同时也要理性看待疫苗效果，接种了疫苗不意味着可以高枕无忧，要持之以恒做好个人防护，戴口罩、勤洗手、少聚集，等等。疫苗接种和严格防控措施并用，才能最大限度保护好自己，同时将疫情传播扩散风险降至最低。作为疫情防控的主要环节，个人也要自觉配合落实各地防控措施，携手共筑防控疫情的坚强防线。

打赢疫情防控这场持久战，需要政府、社会与个人都付出努力。持续推进疫苗接种、严格落实防控措施双管齐下，坚持全国一盘棋，才能在常态化防控中呵护人民群众生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 07 版）