外交部发言人就中方召回驻立陶宛大使答记者问

新华社北京8月11日电 外交部发言人华春莹11日就中方召回驻立陶宛大使答记者问。

有记者问：中方宣布召回驻立陶宛大使后，立陶宛外交部回应称对中方举动表示“遗憾”，还称本着一个中国原则，立陶宛同欧盟其他国家以及世界上许多国家一样，“决心”发展同台湾的互利关系。欧盟方面对中方此举表示遗憾，认为设立台湾“代表处”并不违反一个中国原则。外交部对此有何评论？

华春莹说，一个中国原则的含义不容歪曲。对于嘴上说坚持一个中国原则，实际上却公然同台湾当局搞官方往来，甚至为“台独”势力站台的行径，中国人民绝不答应。

她说，必须指出的是，中立建交以来，中方始终尊重立方主权、独立和领土完整，从未做过有损立国家利益的事情。立方允许台当局以“台湾”名义设“代表处”，严重损害中国主权和领土完整，严重违反一个中国原则，中方有权也应当做出正当合理的反应。我们再次敦促立方不要误判中方捍卫国家主权和领土完整的坚定决心和坚强意志，切实履行坚持一个中国原则的承诺，为两国关系的稳定健康发展创造条件。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）