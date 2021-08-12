支持本着科学精神在全球范围开展溯源研究（患难见真情 共同抗疫情）

本报曼谷8月11日电 （记者孙广勇）万象消息：中国政府援助老挝第五批新冠疫苗交接仪式11日在老挝卫生部举行。中国驻老挝大使姜再冬向老挝政府总理潘坎正式移交疫苗。

潘坎表示，中国政府积极回应老挝政府请求，再次捐赠疫苗并迅速送抵老挝，有力支持老方应对疫情，为老挝实现2021年为50%人口接种疫苗目标作出重大贡献。这充分体现了老中同志加兄弟的深情厚谊，生动诠释了老中命运共同体的深刻内涵。

潘坎说，当前全球疫情形势依然严峻，中国积极展现大国担当，向国际社会提供质量可靠、安全有效的新冠疫苗和抗疫医疗物资，以实际行动推动全球抗疫合作不断深化，为包括老挝在内的医疗卫生基础薄弱的发展中国家抗疫提供物力、人力和智力支持，助力保障当地经济发展和人民安康，为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量。老方对此高度赞赏和由衷钦佩。

潘坎强调，老挝在新冠病毒溯源问题上的态度是一贯和明确的，即必须秉持客观、透明、包容及纯粹科学的精神开展溯源工作，并已通过老挝外交部声明表明反对将溯源问题政治化的立场。病毒是人类共同的敌人，我们高度评价中方本着开放透明态度积极参与溯源国际合作，支持本着科学精神在全球范围开展溯源研究，并愿为有关合作作出贡献，同时希望国际社会都能真诚协商合作、共渡难关。

姜再冬表示，截至目前，已有70多个国家支持中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库向世卫组织提交《联合声明》，呼吁开展全球溯源研究，反对溯源问题政治化。我们愿同包括老挝在内的国际正义力量一道，坚决反对将科学问题政治化，共同支持科学家本着专业精神，在世卫组织发布的第一阶段溯源研究报告基础上，在发现早期病例的多国多地开展下一步溯源，真正为应对新的疫病流行提供经验借鉴，确保国际抗疫合作顺利健康发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 03 版）