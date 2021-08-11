齐齐哈尔积极拓展残疾人公共服务

本报北京8月10日电 （记者 陈劲松）近年来，黑龙江省齐齐哈尔市残联多措并举推动残疾人工作，着力消除残疾人贫困，改善残疾人民生，做好残疾人兜底保障工作，全面拓展残疾人基本公共服务，为残疾人增收致富提供强劲支撑，残疾人的生活与康复获得显著改善。

去年5月，齐齐哈尔市在全省率先发放了第一张具有金融功能的智能化第三代残疾人证，该证集身份识别、业务管理、金融应用等多项功能于一体，包括二维码识别、盲文触摸点识别以及防伪等要素，为残疾人提供更加高效便捷的服务。目前，这项工作正顺利推进。

齐齐哈尔市泰来县残联在2019年开展阳光家园居家托养服务工作，这项工作走在全市前列。他们通过购买服务的方式，委托齐齐哈尔市奥维清洁服务有限公司开展阳光家园托养服务，提供家政服务、生活照料、日常护理和特色服务4项12类服务，截至今年7月30日，泰来县共333名残疾人享受到此项服务。