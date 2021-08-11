“无论到哪儿，我都是一名医生”（两优一先典型）

胡兆富（中）与女儿胡玲（右）、孙女胡煜琦在小区内散步。

新华社记者 江 汉摄

“他17岁参军，参加过抗日战争、解放战争，26次立功受奖；戎马半生，从部队回到地方后，从保家卫国的战士，到救死扶伤的医生，一直淡泊名利、默默奉献，因为他是共产党员。”

7月底，浙江省衢州市常山县何家乡长风村的文化礼堂里，一场“颂党恩 忆初心”主题宣讲正在进行。宣讲内容的主人公，正是95岁老党员、老英雄胡兆富。

深藏功名六十余载

2019年7月，常山县退役军人事务局进行退役军人信息核对工作，发现一位医院离休医师的档案里，记录了一段不为人知的英雄传奇：

胡兆富，1926年出生在山东省济宁市泗水县，1943年参加泰宁抗日游击队，后被编入八路军鲁南军区警备旅。经过培训学习后他成为一名卫生员，曾参加过孟良崮战役、淮海战役、渡江战役等各类战役46次，26次立功受奖，其中2次特等功、7次一等功，曾荣获“华东三级人民英雄”称号。

沉甸甸的军功章和证书，深藏了60多年。

“只知道我父亲当过兵，后来才知道他是一名战功赫赫的英雄。”看到泛黄的荣誉登记证，年过六旬的胡兆富女儿胡玲，才开始真正了解父亲。

一次战斗中，排长、班长先后牺牲，部队无法向前推进，胡兆富作为幸存的党支部委员，放下医药箱，一边组织战士正面实施火力压制，一边指挥其他人利用战壕掩护绕后，成功攻克敌人地堡，俘虏10余名敌人，缴获马枪、冲锋枪数支，荣获特等功。

“大大小小的战斗，已经说不清打了多少。真正有功的人，是在我前面倒下的人。”胡兆富说，不管情况如何危急，他都没丢掉过一名负伤的战友。最艰难的一个晚上，大部队整夜行进作战，胡兆富先后救护了200多名伤员。

“不能把病人丢下”

1958年，胡兆富转业到浙江一家医院工作。上世纪60年代，面对血吸虫病疫情，胡兆富主动申请，到当时浙江血吸虫病疫情最为严重的地区之一常山县，支援血吸虫病防疫和治疗，“救一个，再救一个，无论到哪儿，我都是一名医生。”

从1963年到岗，至1985年离休，胡兆富在常山县人民医院内科工作了22年。“从没听他提过军功，他也从没向组织提过任何要求。”曾任县人民医院院长的王贞元感慨。

妻子姜振平随胡兆富一起到常山，她的记忆里，胡兆富几乎没请过假，从来没在家过过年，“他经常和我们说，他是共产党员，要发挥先锋模范作用，不能把病人丢下。”

老同事杨丽君记得，当年因为交通条件不方便，胡兆富常常要花上一天时间，徒步到距县城40多公里的偏远乡镇毛良坞给病人看病，有时碰到病人没钱治病，他就自己拿出钱来给病人。

有一回，医院送来了一个得了麻疹的孩子，父母都准备放弃治疗了，胡兆富看了看小孩的眼睛，说：“孩子还能救！”坚持治疗一段时间，孩子康复了。当年那个孩子，现在也已50多岁了，有时路上碰到胡兆富，还拉着他的手连连道谢。

胡兆富离休后被县人民医院返聘。一年的返聘，他只象征性地领取1元钱工资。“我就是想继续给病人服务。”一年后，看到有年轻医生进医院，胡兆富主动请辞，把机会留给年轻人。

这之后，胡兆富依旧闲不下来，只要身体吃得消，他都会在社区义诊，给附近居民量血压、测血糖，“我这么大年纪了，能帮到别人，也让我觉得自己还有价值。”

“战士一辈子都要战斗。”胡兆富说，“革命战争年代，党指到哪儿，我就打到哪儿；建设时期，共产党人是种子，撒到哪里都要开花结果。”

自觉接过历史的接力棒

中国共产党成立100周年前夕，胡兆富被授予“全国优秀共产党员”称号。

胡兆富的孙子胡烨宇陪同他一起到北京。胡烨宇说，表彰大会结束后，爷爷拿着奖章和证书，一遍又一遍地擦拭。胡烨宇一抬头，发现爷爷的眼睛已经湿润。

“爷爷常对我说，你作为一个在新时代入党的党员，不要因为自己在工作中有一点表现、受到表扬，就骄傲自大，要踏踏实实地干。”胡烨宇说，这份教诲，爷爷用他的亲身经历做了最好的示范。

虽年事已高，可胡兆富身子骨还硬朗，每天坚持读书看报看电视，了解时事动态，关注国家发展。“一代人有一代人的使命，每个人都是历史的创造者、参与者和见证者，都应该自觉接过历史的接力棒，为国家发展贡献智慧和力量。”胡兆富说。

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 04 版）