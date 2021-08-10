生育健康宝宝 乙肝妈妈也可以

2021年7月28日是世界卫生组织的第十一个世界肝炎日，今年主题是“Hep can’t wait!（消除肝炎 时不我待）”。当日，南方医科大学南方医院肝病科主任侯金林和东南大学附属第二医院妇产科主任韩国荣在做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时均表示，做好规范筛查及联合治疗，乙肝妈妈也可以成功生育健康宝宝。

韩国荣表示，我国慢性乙肝患者约45%都来自母婴传播，因此，从源头去阻断意义非常重大，这也有助于减少我国慢性乙肝的发生率。

侯金林表示，现有的科学技术不仅可以帮助乙肝阳性妈妈生育一位健康宝宝，而且可以阻断乙肝母婴传播。他认为，现有的生育方式为阻断母婴传播提供了重要的时间节点与时机。

访谈中，侯金林强调，中国育龄女性中约有2300万是乙肝病毒患者。做好乙肝防控要两手一起抓，一是做好母婴传播工作，二是做好乙肝妈妈的筛查工作。

在母婴传播防控方面，韩国荣介绍，目前乙肝母婴传播有这些途径：一是宫内传播。即妈妈怀孕时就传播。如果妈妈的胎盘屏障功能良好，且没有遭到破坏，发生率会极低。二是产时传播。即分娩时，此时传播率可高达80%-90%以上。这是因为妈妈分娩时的血液和分泌物污染到婴儿。三是产后传播。即妈妈产后的血液和阴道分泌物接触到婴儿。另外，母婴传播风险高低也取决于妈妈病毒含量高低，病毒含量越高传染风险就越高。

阻断母婴传播，要做好全产程护理，减少对孩子的污染。韩国荣强调，要在孩子出生后立即清除产妇血液及分泌物等，同时立即为婴儿注射联合免疫病毒药物。对高病毒妈妈，在孕期要进行抗病毒治疗，降低分娩时的病毒含量。

针对乙肝妈妈的筛查，侯金林指出，妈妈筛查出阳性不应受到歧视，同时要对其家人朋友进行乙肝病毒筛查，并做好治疗、管理工作，减少他们肝硬化、肝癌机率。侯金林强调，筛查乙肝阳性妈妈，既减少母婴传播机会，也减少家庭成员肝癌发生率，这既造福整个家庭，也造福整个社会。

韩国荣也表示，把规范的筛查、管理和阻断措施落实到位，将有助于我国实现消除肝炎目标，也有助于乙肝妈妈生下健康宝宝。