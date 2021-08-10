江苏调派4000余人支援扬州疫情处置

新华社南京8月9日电（记者邱冰清）记者9日从江苏省卫健委获悉，扬州市新冠肺炎疫情发生以来，江苏省卫健委统筹全省医疗资源，截至8日24时，共调派4000余人支援扬州疫情处置工作。

在核酸检测方面，江苏省卫健委从无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、镇江、泰州10市共抽调3422人，支援核酸检测设备40台、核酸检测移动方舱10个。

在流行病学调查方面，江苏省卫健委调派江苏省疾控中心流调专家25人，协调无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、盐城、镇江、泰州9市派出流调队员159人，共计184人支援扬州市流调工作。

在医疗救治方面，江苏省卫健委从扬州大学附属医院、苏州大学附属第一医院、江苏大学附属医院、南通大学附属医院4家医院抽调295名医疗骨干，组成医疗队进驻扬州市定点医院。同时组建14人的江苏省级中医团队，会同扬州市级16人的中医医疗队，赴定点医院等地开展个性化辨证救治工作，对有特殊症状如发热、腹泻等患者，及时采用中西医结合手段，防止患者“轻转重”。

此外，江苏省卫健委召集省级医疗救治专家22人（含江苏省级中医团队14名专家）、院感防控专家101人、消杀专家10人增援扬州。