炎炎夏日，苗寨木楼之间，一名身穿白衣、背着诊疗包的医生跋山涉水。下村体检、开展义诊、慢性病随访，在偏远乡村当全科医生，广西壮族自治区融水苗族自治县白云乡中心卫生院副院长梁驹毫无怨言。

“我出生在融水苗族自治县三防镇的一个小山村。那里交通不便、缺医少药，很多村民因为一点小病得不到及时治疗，最终拖成大病。所以，为乡亲们看病，是我从小的梦想。”1990年出生的梁驹，是家里的第一个大学生。高考结束后，他毫不犹豫地填写了第一志愿：广西医科大学临床医学专业。

经过5年的大学学习、3年的住院医师规范化培训，梁驹掌握了临床医学、全科医学、社区预防医学、社区康复等知识。2018年9月，梁驹回到家乡，主动要求到融水最偏远的乡镇——杆洞乡中心卫生院工作。

杆洞乡位于黔桂交界的大山深处，是融水最偏远的乡村。山路崎岖、交通阻断常常让梁驹的出诊之路倍加艰难。

有一次，下着蒙蒙细雨，梁驹接到出诊电话：一名村民驾着三轮车翻下深沟，需要紧急救治。梁驹到现场一看，人已奄奄一息。他立即带着护士、司机和两名家属，半滑着下到沟底。经过现场检查，梁驹考虑患者腰椎骨折，需送至县医院治疗。为了让患者保持平躺姿势，不出现二次损伤，大家手脚并用，在泥泞中一步步抬着患者爬上公路，将患者安全挪到救护车上。

“细致细心态度好”“治疗水平高”“是我们苗山的好医生”，这是苗寨群众对梁驹的评价。经过患者的口口相传，杆洞乡中心卫生院在大家心中的形象发生了变化：从以前的“不太专业”，变成了如今治病诊疗的第一选择。

由于工作出色，2019年，梁驹被任命为杆洞乡中心卫生院副院长，2020年调任至白云乡中心卫生院担任副院长。“基层医生很辛苦，尤其是基层全科医生，存在很大缺口。这让我更感到肩头沉甸甸的责任，对这份职业也更加敬畏和热爱。”梁驹说。

乡镇卫生院条件薄弱、体制结构不完善，能提供的医疗服务有限。梁驹看在眼里，记在心上。担任副院长后，他主动作为，逐步建立和规范了临床诊疗流程，健全培训机制，改善医疗环境和管理，使当地医疗基本运行业务量得到持续增长，药占比得到合理控制，基本实现了一般诊疗在基层、疾病康复在基层的目标。

新冠肺炎疫情发生后，梁驹一直战斗在抗疫一线。徒步到各村屯开展重点人员排查登记，确保不漏掉一户一人；入户宣讲防疫知识，手把手指导村民戴口罩；挨家挨户做工作，说服群众暂停聚集性活动……为守护好群众健康，梁驹用真情与奉献，把好基层疾病预防和重大防疫的“第一关”。

“基层一线，天地广阔，大有可为。在这里，我可以更直观地了解基层医疗状况，也能得到更全面的磨炼与提高。”梁驹说：“每当我看到老百姓在医疗救治后，病症有了明显的改善，看到他们感激的眼神，我就会深受感动、充满动力。我愿意留在这里，为家乡人民发光发热。”

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 14 版）