法国确诊病例逾630万 绝大多数省份发病率超警戒阈值

当地时间8日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破630万例。根据最新统计数据，全法绝大多数省份的新冠发病率超过警戒阈值。

根据8日晚发布的官方疫情数据，法国当天单日新增确诊病例20450例，累计确诊病例超过630万例，达6305158例。法国累计死亡病例现为112250例，新增死亡病例30例。

目前，法国新冠住院患者人数为8685人，比三周前的数字增加了25%；重症患者人数现为1556人，比三周前的数字增加了81%。住院患者和重症患者人数未来仍有可能继续增加。

最新统计数据显示，全法绝大多数省份的新冠发病率超过警戒阈值。全法新冠发病率现已升至每10万居民中有230名感染者，远高于每10万居民中有50名感染者的警戒阈值。目前仅有两个省份没有超过这一警戒阈值，分别是新阿基坦大区的克勒兹省和海外省马约特。

法国海外领地马提尼克和瓜德罗普的疫情持续恶化，两地的新冠发病率分别为每10万居民中有1158名感染者和1586名感染者。法国BFM电视台的报道称，两地向巴黎等法国本土大城市疏散患者可能不足以遏制疫情。

法国卫生部长维兰8日表示，将动员一切民用和军用资源，从下周开始调遣首批医护人员前往马提尼克和瓜德罗普增援当地医院，抗击疫情。

法国防疫新措施将于9日正式生效，其中包括扩大健康通行证使用范围等。维兰重申，通过扩大健康通行证使用范围及加速新冠疫苗接种，应该可以避免重新采取宵禁或“封城”措施。

根据官方数据，法国已有4473万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口的66.4%；已有3723万人完全接种，约占法国人口的55%。(记者 李洋)