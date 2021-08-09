郑州203名感染者病情都在好转

自7月30日首次报告发现本土无症状感染者，截至8月8日18时，郑州市累计报告本土确诊病例81例、无症状感染者44例。8月8日晚，郑州市第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上通报，已将全市新增确诊患者、郑州岐伯山原收治的感染人员以及省人民医院、省中医一附院、郑州人民医院收治的境外输入患者，全部转运至郑州市第一人民医院航空港区院区治疗，目前该院共收治患者203人，感染者整体病情都在好转。

在8月8日晚召开的郑州市第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上通报，截至8月8日18时，郑州市新增本土确诊病例1例，原无症状感染者转确诊40例；新增无症状感染者1例。自7月30日以来，郑州市累计报告本土确诊病例81例、无症状感染者44例。以上病例均按要求实施集中隔离治疗或医学观察。

8月8日，郑州市开启了全市范围内第三轮全员核酸检测，检测于8月8日15时开始采样，计划于8月9日24时结束。此前，郑州市中高风险地区全员核酸检测已完成采样628.58万人，检测36.52万人，共检出1管异常结果。

发布会上通报，按照“四集中”要求，在对郑州市第一人民医院航空港区院区进行紧急改造、验收后，将全市新增确诊患者、郑州岐伯山原收治的感染人员以及省人民医院、省中医一附院、郑州人民医院收治的境外输入患者，全部转运至该院区集中治疗。8月7日，郑州岐伯山医院患者已全部转至郑州市第一人民医院航空港区医院。目前，该院区已收治本土及入境确诊患者106人、无症状感染者81人、医学观察16人。现无重症患者。

相关

新密全市实行闭环管理 客运班线暂停

8月7日，河南新密市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室发布第5号通告，宣布全市居民小区（村）实行闭环管理，严格落实“测温扫码”措施，减少人员流动。

通告表示将进一步强化疫情防控相关措施。包括：

全市居民小区（村）实行闭环管理，严格落实“测温扫码”措施，减少人员流动。其中：中风险地区内居民“足不出户”，健康码标记红色；封控区域内居民“足不出院”，健康码标记黄色，每天每户可安排一人持出入证（由社区办理）外出购置必需生活物品；其他居民坚持“非必要不出密”。

暂停客运班线；城市公交减少发车班次；出租车、网约车不得进入中风险地区、不得出市区运营；驾驶员严格个人防护，及时对车内外进行消杀；乘客必须携带有效核酸证明并扫码、戴口罩。

与居民生活密切相关的商超、便利店、农贸市场、医疗机构正常营业，严格通风消杀、扫码测温，实施预约、错峰、限流措施。药店暂停销售发热类药品。

养老院、福利院、监所等机构暂停探视活动；公共浴室、美容美发、娱乐场所、线下培训、托幼机构等密闭场所暂停开放；公墓、骨灰堂（塔陵）暂停祭扫；宗教活动场所暂时关闭；餐饮场所严禁堂食；婚事暂缓、丧事简约。

通告严禁各类集聚性活动，非生活必需场所一律暂时停业。

本组文/本报记者 张月朦 本版统筹/蒋朔