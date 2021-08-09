北京石景山构建疫情防控工作体系

在昨日的发布会上，石景山区人民政府副区长孙学伟介绍，该区已迅速启动疫情应急响应机制，通过社区网格摸排管控，实时更新密接、次密接等高风险人员名单台账。截至8月8日，石景山区共有密接22人、次密接185人，均已按要求进行了隔离管理。

“当日人员当日纳入管控、当日完成核酸检测。”孙学伟介绍说，根据全国每日中高风险地区名单变化，全区积极开展中高风险地区来（返）京患者和医疗机构工作人员（含第三方人员）的排查，严格落实隔离医学观察措施，先后启用了5家集中隔离医学观察点，承担密接、次密接、中高风险地区来（返）京人员、境外来（返）京人员的集中隔离工作。

孙学伟表示，目前石景山区将提升核酸检测能力作为疫情防控根本工作来抓，全区10家医疗卫生机构具备核酸检测能力，每日最大检测量3万人次，1比10混检每日最大检测量可达30万人份，能够在12小时内完成重点社区，24小时内完成街道，48小时内完成全区核酸筛查工作。

疫苗接种方面，石景山区目前正积极推进12-17岁人群疫苗接种，以学校为单位，组织学生远端集结统一前往接种点，确保接种流程平稳有序、接种服务高效便捷。与此同时，持续做好18岁以上人群疫苗接种“回头看”工作，加强第二剂脱漏补种。截至目前，石景山区已区累计接种疫苗88.19万剂，42.58万人完成了全程接种，18岁以上人群全程接种率达到97.23%。“一老一小”人群接种有序开展，脱漏补种工作加快推动，切实做到应接尽接。