郑州市新增本土确诊病例1例 无症状感染者转确诊40例

新华社郑州8月8日电（记者翟濯）记者8日从郑州市新冠肺炎应急处置联合指挥部新闻发布会上获悉，截至8月8日18时，郑州市新增本土确诊病例1例，原无症状感染者转确诊40例；新增无症状感染者1例。自7月30日以来，郑州市累计报告本土确诊病例81例、无症状感染者44例。以上病例均按要求实施集中治疗或隔离医学观察。

据悉，郑州市已对郑州市第一人民医院航空港区院区进行紧急改造，将全市新增确诊患者、郑州岐伯山医院原收治的感染人员以及河南省人民医院、河南省中医一附院、郑州人民医院收治的境外输入患者，全部转运至该院区集中治疗。目前，该院区由郑大一附院医疗团队接管，已收治本土及入境确诊患者106人、无症状感染者81人、医学观察16人。

截至8月8日18时，郑州市第三轮全员核酸检测已采样628.58万人，检测36.52万人，检出异常结果1例。