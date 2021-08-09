应对德尔塔毒株 四川中医药有新举措

8月6日上午，四川省成都市天府广场正下方的天府广场地铁站比往日更加繁忙。站点内，四川省第二中医医院工作人员已经连续6天为地铁站工作人员派发预防新冠肺炎的中药“大锅汤”，助力一线抗疫。

自7月28日四川省中医药管理局发布了《四川省新冠肺炎中医药预防建议方案》（以下简称《方案》）以来，针对不同人群的预防方案，四川省第二中医医院、成都市成华区中医医院等按照《方案》配方，向市民提供中药“大锅汤”、派发中药香囊……

面对新冠变异德尔塔毒株在国内持续蔓延，中医药防疫力量再次彰显。事实上，我国历史上多次疫情防控都有中医的身影。

此次新冠变异德尔塔毒株来势汹汹，四川多家中医机构在车站、机场、商场等人群密集场所提供中药“大锅汤”，无疑是疫情防控中的一项崭新举措。

“张伯礼院士在总结中医药抗击新冠疫情的基本经验时，提出‘隔离四类人，漫灌中药汤’。此处的‘漫灌中药汤’就是指中药‘大锅汤’。大锅汤是中医运用‘通治方’防治瘟疫的有效方法。”温病学专家、成都中医药大学冯全生教授说。

据介绍，通治方的定义最早见于清代徐灵胎《兰台轨范·凡例》中，曰“一方而所治之病甚多者，则为通治之方”。中医药在历史上屡用“通治方”抗击瘟疫，积累了宝贵经验。

冯全生认为，本次新冠疫情发生后，多地采用熬制中药“大锅汤”的方式防治新冠肺炎，体现了“通治方”抗疫的成果。

目前全球已经发现数千种新冠病毒变异株，其中列入世卫组织监测名单的有11种，德尔塔变异毒株是在现今出现的所有新冠变异病毒中危险性高的变异株。

德尔塔变异毒株在中国出现后，中西医协同作战取得显著成果。据了解，成都市公共卫生临床医疗中心收治的德尔塔变异毒株感染患者，运用中西医结合的方案治疗，患者能够快速退热并有效缓解临床症状。

“我国记载疫情流行可追溯到公元前674年的霍乱病，至鸦片战争，共发生传染病流行不少于500次。在与传染病的长期斗争中，中医学不断发展、提高，形成了自己认知疫病的理论体系，积累了宝贵的疫病防治经验。”冯全生说。

据介绍，在保持水源洁净对于预防疫疠的重要性方面，古人也曾采取许多有效方法和措施；在躲避外邪、隔离患者对温病预防的重要性方面，古代医家早已注意到采取隔离手段防疫。

此外，接种免疫是预防传染的最有效的措施，也是增强人体正气的方法。古代医家很早就发现某些传染病在发病之后，一般不会再患该病。明代万全《痘疹世医心得》中说：“至于疹子则与痘疹相似，彼此传染，但发过不再作耳。”亦即现在所说的“人工免疫”法。

“中医药数千年的瘟疫斗争史告诉我们，不论是何种病原体感染所致的瘟疫，中医药都能够根据患者症状和体质来认识和治疗。相信随着中医药的深度介入，更能在新冠患者的救治中发挥独特优势和作用。”冯全生说。