留下一支带不走的医疗队（办好民生实事（11））

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近年来，辽宁鞍山帮扶西藏巴青县，助力当地提升医疗服务水平：整合各级医疗机构资源，组建医疗卫生集团；提升医院软硬件水平，改善就医环境，组织人员轮岗交流；持续派出医疗专技人员，加强对当地医生的业务指导，为巴青县留下带不走的医疗队。

在西藏自治区那曲市巴青县人民医院的CT室外，巴宗正在等候治疗。这段时间，她身体不适，在家人的陪同下来到巴青县人民医院检查。

“几年前，巴青的医疗水平相对比较落后。”辽宁省鞍山市援藏干部、巴青县委常委、常务副县长董正威说，“在援藏力量的支持下，县医疗卫生系统从组织架构到人员力量提升都很大，已经能较好地满足群众的需求。”

建设医疗卫生集团

推动落实绩效改革

一年多前，很多巴青县的病人更愿意去外地求医问药。

董正威刚来到巴青时，便得知自己要分管全县的医疗改革工作，让群众能在家门口享受到满意的医疗服务。“尽管知道工作难度大，但作为援藏干部，为当地群众办实事解难题是我的责任。”董正威说。

于是，董正威带着鞍山援藏干部们开始了调研。他和援藏干部走访了巴青县人民医院和每一个乡镇卫生院。在调研中，董正威等人不但对情况有了更深的了解，也找到了巴青县医疗卫生系统较为落后的症结——缺乏绩效激励。

“干多干少一个样，技术好坏一个样，大家自然没有心思研究技术，提高业务水平。”董正威说，“解决之道是建设医疗卫生集团，拉开绩效分配差距，调动全县医务工作者的积极性。”

为了解决问题，董正威在县委县政府支持下，协调各个部门逐个解决医疗改革遇到的困难。“医疗卫生集团没有增加人员编制和财政资金投入，而是依托援藏的人员和资金，把人员和经费进行重新调配，提高了资金使用效率。”董正威说。

经过多部门协调，巴青县成功整合多个单位，组建巴青县医疗卫生集团，集中调配人力物力。“把全县医疗资源‘攥成一个拳头’，向薄弱处发力。像疫苗接种、流行病防治等重点任务，我们都协调各乡镇和县医院人员，集中力量逐个解决问题。”鞍山援藏干部、巴青县人民医院院长祝元丰说。

【专家点评】国家卫健委卫生发展研究中心研究员苗艳青：巴青县组建医疗卫生集团，有利于集中调配人力物力，盘活现有医疗资源，弥补医疗资源不足的短板，也能更好地满足群众就医需求，应对各项公共卫生任务。同时，当地还充分利用援藏医疗队的优势，吸收先进的管理制度和经验，比如引入激励机制，有利于快速提升医务人员的工作积极性。

改善医院硬件条件

组织医疗人员交流

回忆起刚刚抵达巴青县人民医院时的场景，董正威依然印象深刻——医院只能做一些简单的血常规检查，连最基本的CT室都没有。

如今，再走进巴青县人民医院的急诊中心，环境变得非常整洁，医疗水平已经能应对大多数病情。一些优秀的乡镇医疗卫生人员实现和县医院的人员流动和轮岗，解决了县人民医院的人员短缺问题。此外，因为落实绩效改革，很多医生学习和工作的劲头都比原来更充足，掌握了更扎实的业务能力。

县医院医疗服务水平不断提高，各乡镇卫生院的标准化建设也提上了日程。在施行标准化卫生院建设的初期，巴青县巴青乡卫生院院长达吉措一度也打起退堂鼓——“乡卫生院人员少、技术能力薄弱，要把医疗卫生服务水平真正提上来，得费多大劲儿？”

为了打消他的顾虑，董正威多次下乡，向他讲述建设医疗集团的好处以及县里推进工作的决心。在董正威的努力下，达吉措最终愿意劝说乡镇卫生院的工作人员参与轮岗交流。

县医院和乡镇卫生院之间持续的人员交流，帮助卫生院的医疗卫生人员学到了一些新本事，而开展绩效改革以后，卫生院的工作人员积极性与日俱增。大家工作之余，经常认真讨论医疗技术，分享最新的学习成果，都感到收获满满。目前，巴青乡卫生院已经具备了辖区内常见病及多发病的诊治、居民健康保健、疾病预防等工作能力，并负责居民家庭卫生服务工作。

【专家点评】苗艳青：县医院和乡镇卫生院分别是县和乡医疗力量的关键。巴青县提升县医院和乡镇卫生院的医疗服务能力，抓住了牛鼻子。对于医疗水平相对落后的地区，一方面要补足硬件设施，配齐关键的医疗设备并配齐人员；另一方面，硬件有了，还得提升软件。比如，巴青县利用援藏医疗队的技术和管理优势，培养出合格的医务人员，打破县医院和乡镇卫生院人员交流的障碍，让乡镇医生获得更多的学习与实践机会，有助于提升医疗服务水平。

援藏医生加强指导

当地医生提升本领

除了依靠体制机制改革激发内生动力，一批鞍山援藏医生的“传帮带”对巴青医疗卫生事业的发展进步也起到了积极作用。

按照规划，鞍山市对巴青县派遣的医疗援藏专技人员只有两名。在董正威的沟通下，鞍山市加大了选派医疗援藏人员的力度，两年间先后选派16名专技人员组成鞍山市“组团式”医疗援藏工作队，到巴青县开展工作。

刘常青医生就是其中的一员。去年7月，巴青县人民医院急诊来了一家三口，他们都是肉毒杆菌中毒的患者。当时，患者频繁呕吐，神志不清，刘常青和援藏医疗队值班的同事们都投入了抢救工作。在岗的医护人员积极配合，最终成功将病人救了回来。

“抢救结束，我们援藏医生和本地医生开会，复盘了全过程，也借机为本地医生讲解急救知识，分析一些常见的医疗问题。”刘常青说。

在这样一次次的实践教学中，很多本地青年医生成长起来。除了援藏医生和院领导，巴青县几乎所有医生都是90后。“临床经验不足、书本上学到的知识不能很好地融会贯通到临床实践当中是普遍现象。”刘常青说。

措姆是一名青年医生，以前很少有独立主刀的机会，但在援藏医生的指导下，他现在已经可以做一些简单的手术了。每周一三五，巴青县人民医院开展大查房，刘常青和措姆常常搭班前往。措姆遇到不会处理的疑难病例，就同刘常青一起讨论。刘常青也会针对措姆的问题，进行授课和实践操作培训。

“离家数千里，我们最大的获得感就是为当地群众带来健康。接下来，我们将进一步巩固医疗改革取得的成果，保障群众医疗服务的长期改善。”董正威说。

【专家点评】北京大学人民医院血液科主任黄晓军：援藏医疗队一方面要将核心技术教会当地医务人员；另一方面，要将先进的管理制度、现代医疗服务理念带给当地。通过年复一年的努力，援藏医疗队要为当地留下一支带不走的专家医疗队。

（专家点评由本报记者申少铁整理）

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 15 版）