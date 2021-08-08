国家卫健委：7日新增新冠肺炎确诊病例96例 其中本土病例81例

新华社北京8月8日电 国家卫生健康委员会8日通报，8月7日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例96例，其中境外输入病例15例（上海6例，云南4例，广东3例，四川2例），本土病例81例（江苏38例，河南24例，云南7例，湖北6例，湖南6例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者2150人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例714例（其中重症病例13例），现有疑似病例3例。累计确诊病例7643例，累计治愈出院病例6929例，无死亡病例。

截至8月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1507例（其中重症病例44例），累计治愈出院病例87558例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93701例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1123517人，尚在医学观察的密切接触者46014人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例，其中境外输入25例，本土5例（湖北3例，河南2例）；当日转为确诊病例24例（境外输入1例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者555例（境外输入390例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27849例。其中，香港特别行政区12011例（出院11725例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15775例（出院13053例，死亡806例）。