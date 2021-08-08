云南新增本土新冠肺炎确诊病例7例

中新网8月8日电 据云南省卫健委网站消息，8月7日0时至24时，云南省新增境外输入确诊病例4例。新增本土新冠肺炎确诊病例7例。确诊病例治愈出院14例(本土4例，境外输入10例)。

截至8月7日24时，云南省现有确诊病例370例(本土57例，境外输入313例)、无症状感染者26例(本土1例，境外输入25例)，均在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：女，35岁，中国籍，轻型；

确诊病例2：女，21岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，42岁，中国籍，普通型；

确诊病例4：男，24岁，中国籍，普通型。

上述4人近期居住在缅甸，8月5日-6日自陆路入境，转运至集中隔离点隔离医学观察，8月7日新冠病毒核酸检测结果为阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型2例、轻型2例，缅甸输入)。

确诊病例5：男，23岁，中国籍，轻型；

确诊病例6：男，37岁，中国籍，普通型；

确诊病例7：男，30岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：男，54岁，中国籍，普通型；

确诊病例9：男，37岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：女，40岁，中国籍，轻型；

确诊病例11：男，22岁，中国籍，轻型。

上述7人于8月7日在瑞丽市重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型3例，轻型4例)。