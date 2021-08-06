“健身”“健心”双向促进 体卫融合打造健康体魄

为认真贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》等文件要求，落实健康中国和全民健身国家战略，倡导全民会健身、爱健身，8月3日，由国家体育总局群众体育司指导、国家体育总局体育科学研究所技术支持，人民网·人民健康建设推出的“人民爱健身”科学健身指导服务平台启动仪式在北京举行。

健身不仅关乎生理问题，也与心理健康紧密相连。本次活动特别设置“心身健康与全民健身”圆桌讨论，邀请首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸睡眠中心主任、教授郭兮恒，国家体育总局体操运动管理中心原主任高健，昭阳医生首席执行官林昭宇，壹心理创始人兼首席执行官黄伟强和成都拟合未来科技有限公司（FITURE）联合创始人兼总裁张远声，针对“健身”与“健心”的关联进行深入交流探讨。广东省心理协会会员、壹心理咨询师周子超担任本场对话的嘉宾主持。

“我国睡眠障碍的人群比例较高，大约三分之一的人患有不同程度、不同类型的睡眠障碍。在睡眠障碍中，最多见的一种类型就是失眠症，其病因或与不健康的生活方式有关。”郭兮恒认为，加强科学运动对改善睡眠障碍大有帮助，一方面，较为规律、适当的运动可增加疲倦感、加深睡眠质量，对睡眠有积极促进作用；另一方面，建议尽量选择户外运动，接收阳光照射对大脑内的神经调节和内分泌调节都有益处，助于提高夜间睡眠质量。

他还表示，运动和睡眠可以互相促进：如每天保持至少半个小时的适量运动，在一定程度上会改善睡眠问题和不良情绪；而良好的睡眠又能促进健康运动、生活。

高健呼吁，大家要自觉加强体育锻炼，让适量的运动成为长期坚持的生活习惯，还特别强调要着重培养顽强的意志力和自律意识，重视心理自我调整、心理抗压能力的培养。“我当体操运动员12年，当国家队教练36年，营养、健康、生理、心理都是管理的内容。我们常说‘大赛比心’，可见运动员的心理素质尤为重要。”

“运动不仅对个人的意志力有促进作用，对增强家庭凝聚力也有着很好的作用。”周子超谈到，他在工作过程中接触了较多出现家庭亲子矛盾的个案，发现如果一个家庭出现父亲长期缺位的现象，可能会衍生出两个问题：一是由于夫妻之间缺乏交流、沟通，妻子可能会变得焦虑；二是因为无法得到父亲的陪伴，孩子无法模仿爸爸。这两个问题结合起来，或导致妻子把自己的焦虑转移给孩子，进行过度的控制和干预。如果父亲（丈夫）本身确实忙于工作，可采取折中的解决办法，即通过运动实现高质量陪伴。在运动的过程中，会迫使父亲（丈夫）把更多时间和精力集中在妻子和孩子上，而不是在手机和工作里，以此增加家庭凝聚力，给予家人更好的陪伴。

“药物治疗是精神疾病治疗方式的一种。对于一些常见的普通心理问题，也可通过改善生活习惯、适当运动等手段进行改善。昭阳医生平台就很推崇运动疗法。”林昭宇则从四个层面进行了分析：首先，运动能够促进神经递质分泌，产生多巴胺、肾上腺素、内啡肽等能让人感到愉快、幸福的物质；其次，坚持运动离不开自律性，培养出这种积极、顽强的品质，本身就是缓解抑郁症的重要方式；再次，通过健身或一些竞技性体育运动，改善身材产生自我认可，或是赢得比赛获得他人称赞，这种正向的刺激极大程度上可以帮助大家提升愉悦感、树立良好的自信心；最后，抑郁症是一种“孤独”，抑郁病患者应当多和周围人沟通，而全民健身恰是一个群体社交场景，通过各类体育项目和周围人实现互动交流。

黄伟强介绍，结合壹心理平台的咨询案例发现，对于不同类型的心理问题，一部分需要通过心理医生以专业的“健心”方式去解决，一部分通过“健身”即可得到缓解。

“通过健身、冥想等方式，能很好地帮助大家避免抑郁症，甚至在抑郁症发生时，可以借助健身起到辅助治疗作用，并在康复后降低复发的可能性。同样，对于当今社会较为常见因压力过大引起的焦虑症，运动健身也会对之起到很好的缓解作用。”黄伟强特别提到，运动会促使身体分泌出多巴胺、内啡肽等物质，随之产生积极的情绪，帮助人们摆脱负面的思维或状态。“我们要多层面地去思考、解决问题，因此‘健身’‘健心’相结合的概念非常重要，二者之间是相辅相成、相得益彰的。让自己内心和身体都变得强大起来，做一个全面的健康人。”

健身对健康心理的塑造大有裨益，因此提高健身质量、增强健身愉悦感格外有意义。张远声认为，“开始难、坚持难”是目前广泛存在的一个健身痛点，前者又被分成“不方便健身”与“不知如何健身”两个问题。

“我们希望提供有陪伴感的良好健身体验，帮助用户通过健身增强体质、提升成就感，从而将健身作为一个生活习惯长久地坚持下去。同时，我们想把健身这个生活方式，以降低门槛的方式，普及到千家万户，进而能够助力全民健身的发展。”张远声说。