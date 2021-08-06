今天午后北京仍有雷阵雨 周末阳光当道热感明显注意防暑

今天(8月6日)午后，北京仍有雷阵雨，出行请带好雨具。周末两天，北京雨水将彻底“退场”，阳光当道，炎热感将十分明显，最高气温保持在30℃以上，公众出行需注意防晒，及时补水降温。

昨天，北京出现降雨，全市平均降雨量3.5毫米，城区最大朝阳楼梓庄，达38.2毫米，22时前后全市降水基本结束。

北京市气象台预计，今天北京天气晴转多云，受补充冷空气影响，午后有分散性雷阵雨，雨量分布不均，总体降雨量不大，北转南风2、3级，最高气温32℃；夜间多云转晴，最低气温22℃。

周末两天，北京将以晴或多云的天气为主，利于周末出行，但炎热感将持续在线，最高气温将保持在30℃以上，公众出行需注意防晒，尽量避免午后在烈日下行走，注意补水降温。

气象专家提醒，今天午后，北京有分散性雷雨天气，公众出行仍需带好雨具，关注预警预报信息。周末两天，雨水将“退场”，阳光当道，白天气温较高，公众出行需及时补水降温，注意防晒。