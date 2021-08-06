北京无新增确诊病例 新增2例境外输入无症状感染者

据北京市卫健委官方微博消息，8月5日0时至24时，北京市无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例，新增2例境外输入无症状感染者。

各单位各部门要不折不扣落实“四方责任”，从严从紧落实外防输入、内防反弹各项要求，坚决遏制疫情扩散蔓延，守住来之不易的防控成果。

北京市卫健委提醒，请市民朋友切实履行疫情防控个人责任，落实社区和单位的相关防疫要求，做到非必须不出境、非必要不出京。

全市已确定的中风险地区及报告确诊病例所在街道和单位人员原则上不允许出京；来京、返京后要落实个人防控责任，及时主动向社区(村)、单位报告，认真做好自我健康监测，配合做好防控工作；公共场所严格落实测温、查证、验码、限流、佩戴口罩、保持社交距离、日常通风消毒等综合防控措施；到医院就诊，应预约诊疗，缩短在院等候时间，减少疾病传播风险；严格陪护及探视管理，新冠肺炎定点医院不探视、不陪护，非定点医疗机构非必需不陪护、不探视；坚持正确佩戴口罩，减少聚餐聚会，减少在人员聚集的密闭空间久留；关注自身健康状况，如出现发热、咳嗽等症状，及时佩戴口罩前往就近的发热门诊就医。