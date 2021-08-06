上海报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例

据上海市政府新闻办公室微博消息，上海市卫健委6日通报：2021年8月5日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院4例，其中来自巴西1例，来自美国1例，来自巴林1例，来自斯里兰卡1例。

病例1为中国籍，在刚果金工作，自刚果金出发，经埃塞俄比亚转机，于2021年7月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3均为美国籍，在美国生活，自美国出发，乘坐同一航班，于2021年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，赴美国工作，自美国出发，于2021年7月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，于2021年8月2日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构隔离留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2021年8月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7、病例8均为中国籍，病例7在西班牙生活，病例8在西班牙留学，病例7、病例8自西班牙出发，乘坐同一航班，于2021年8月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者191人，均已落实集中隔离观察。

2021年8月5日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至2021年8月5日24时，累计境外输入性确诊病例1965例，出院1893例，在院治疗72例。现有待排查的疑似病例3例。

截至2021年8月5日24时，累计本地确诊病例372例，治愈出院364例，在院治疗1例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2021年8月5日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。