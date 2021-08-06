学校、景区、口岸……如何加强重点领域的疫情防控工作？

离开学还有不到一个月的时间，秋季学期能否如期开学？旅游高峰期，如何做好景区的疫情防控工作？国际航班相关联的本土病例相继出现，如何更好做到“外防输入”？

8月5日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部、工业和信息化部、文化和旅游部、国家卫生健康委、海关总署相关负责同志针对上述问题，回应公众关切。

秋季学期开学安排坚持属地管理原则

在全国多个省份出现本土确诊病例的情况下，秋季学期能否如期开学，是不少学生、家长和老师关注的重点。

教育部体育卫生与艺术教育司副司长刘培俊表示，今年秋季学期的开学安排坚持属地管理原则，因地制宜保证开学有序进行。

“具体开学时间、教学方式的选择等，各地要一省一案，因校施策，实事求是做好安排。”刘培俊说，“如果到了开学的时候仍然还有中高风险地区，中高风险地区学校暂缓开学、中高风险地区学生暂缓返校。”

目前看来，在病毒的变异、疫情的变化，以及地方防控政策的变动等因素影响下，异地过暑假的孩子，开学后可能面临延期返校的情况。

刘培俊介绍，教育部此前已发出通知，提出要充分分类考虑开学后延期返校学生的实际需求，安排好他们的学习、个人防护及心理辅导。“要把延期返校学生纳入学校疫情防控闭环服务管理体系。为放假后留校学生提供生活保障服务，让学生在校如在家；让开学后居家的学生能够在线继续学习，让孩子们在家如在校。”

当前形势下，青少年学生安全有效接种疫苗，既是构建校园防控网络的需要，也是筑牢社会免疫屏障的需要，更是青少年健康成长的需要。

据悉，各地教育部门在家长、监护人以及学生知情、自愿、同意的原则下，配合专业机构，分步骤、有序、稳妥做好12岁至17岁学生的疫苗接种工作。“目前校园师生符合条件人员的疫苗接种工作进展顺利、效果明显。”刘培俊说。

抓实抓细重点领域的疫情防控

暑期正值游客出游高峰期。据悉，根据近期疫情形势，文化和旅游部已迅速开展行业工作部署，要求各地加强旅游景区防控措施。截至8月4日，全国已有1152家A级旅游景区暂停开放。

文化和旅游部市场管理司副司长余昌国提醒，当旅游目的地政府有关部门对旅游发出预警提示或将相关区域列为疫情中、高风险等级时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程；已经在当地的旅游团队，必须暂停在当地的旅游活动，配合做好相关疫情排查工作。

近期，多地也出现了与国际航班相关联的本土病例，这也需要海关在口岸环节采取措施，最大限度遏制疫情通过口岸输入。

海关总署卫生检疫司司长林伟介绍，疫情发生以来，全国海关在海、陆、空口岸，对入境人员严格实施健康申明卡核验、体温监测、医学巡查、采样检测、病毒测序等措施。各地海关与地方相关部门不断强化联防联控，严格落实转运隔离等防控措施，实现无缝衔接、闭环管理。

“全国海关在严格口岸卫生检疫的同时，整合健康申报和快速流调，进一步强化重点人群的流行病学调查，缩短旅客通关时间，最大限度降低疫情在口岸环节的传播风险。”林伟说。

此外，做好疫情防控工作也需要从细处着手，离不开每个个体的力量。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，从公民自身的角度，要进一步提高防范意识，做到一“防”二“减”三“报告”：继续做好个人防护；减少跨省跨市出行；发现异常情况要及时报告。

提升通信大数据分析能力

在疫情防控中，大数据的力量不可小觑。

工业和信息化部信息通信管理局副局长谌凯在会上说，工业和信息化部认真履行区域协查专班工作职责，重点分析南京禄口机场、张家界“魅力湘西”剧场、郑州市第六人民医院等重点场所人员流向情况，加快信息流转效率，确保风险人员排查任务及时完成。此外，还研发上线“疫情快速登记”小程序，支持一线工作人员通过线上方式快速采集并上报病例信息。

谌凯表示，下一步，工业和信息化部将不断提升通信大数据分析能力，推动加快“疫情快速登记”小程序安装应用，更好助力疫情防控。

在加强旅游景区的流量管控上，大数据也发挥着重要作用。

余昌国介绍，文化和旅游部指导A级旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”要求，严格控制游客接待上限，严格落实门票预约制度，确保游客信息可查询可追踪。

数据显示，截至目前，全国90%以上的5A级旅游景区已基本实现分时预约。而借助网络预订和大数据平台，文旅部门也在旅游高峰期对热点景区发出预警提示，为各地开展游客流量调控提供重要参考。（记者：王鹏、余俊杰、张辛欣、谢希瑶、张泉）