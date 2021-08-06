国药重大发现！德尔塔等变异毒株治疗或迎来特效药

8月4日，中国生物官方微博发布消息，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现了针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，其中和活性IC50高达5纳克/毫升。这意味着单抗对德尔塔等新冠变异毒株体有效，针对新冠肺炎尤其是德尔塔等变异毒株的治疗有望迎来特效药。该研究成果已在线发表于《自然》子刊《细胞发现》。目前，有关该抗体的临床申报工作正有序推进，有望用于国内新冠疫情的防控。

单克隆抗体作为靶向治疗药物，具有特异性强、疗效显著及毒性低等特点，被誉为“生物导弹”，在多种疾病治疗上显示出极好的疗效和广阔的应用前景。在应对病毒性传染病上，具有中和作用的单克隆抗体可以特异性地中和病毒，阻止病毒进入细胞内增殖，既可作为高危人群的短期预防，也能用于病毒感染后疾病的治疗，因此也是全球新冠疫情防控研究的热点。

此项研究利用噬菌体展示技术，以8名SARS-CoV-2感染康复患者外周血单个核细胞（PBMC）为基因原材料，建立免疫文库，成功筛选出多株对SARS-CoV-2具有高中和活性的单克隆抗体。晶体结构解析数据显示，活性最强的抗体2B11所识别的RBD表位，与新冠病毒的细胞表面受体ACE2的结合位点高度重叠，可有效阻断新冠病毒与ACE2结合，进而阻止其感染细胞。

同时，研究团队还利用hACE2-腺病毒转导的IFNAR-/-小鼠模型评价了2B11对SARS-CoV-2感染的预防和治疗效果。研究结果表明，与对照组相比，攻毒前或后施用2B11均能显著降低病毒感染引起的体重减少及肺部病毒载量；进一步的肺部病理组织切片分析结果显示，2B11的施用能明显降低病毒感染引起的肺部炎症。

近期的补充研究结果显示，2B11对新冠病毒德尔塔变异株具有与野生株高度一致的中和活性，预示2B11在由德尔塔变异株引起的新冠肺炎的短期预防与早期治疗上具有较大的应用价值。（实习记者都芃）