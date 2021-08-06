新华社北京8月5日电 8月5日，国家主席习近平向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞。

习近平指出，今年5月，我在全球健康峰会上宣布了中国支持全球团结抗疫的五项举措，其中包括倡议设立新冠疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨推进全球疫苗公平合理分配。当前，疫情起伏反复，病毒频繁变异。我期待本次论坛会议为全球疫苗公平可及迈出新步伐，为发展中国家团结合作注入新动力，为人类早日战胜疫情作出新贡献。

习近平强调，中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，向世界特别是广大发展中国家提供疫苗，积极开展合作生产。这是疫苗作为全球公共产品的应有之义。中国会继续尽己所能，帮助广大发展中国家应对疫情。今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。我们愿同国际社会一道，推进疫苗国际合作进程，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 01 版）

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