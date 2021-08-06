澳门启动全民核酸检测

据新华社澳门8月4日电 （记者刘刚、李寒芳）因应最新出现的新冠肺炎疫情，澳门特区4日启动全民核酸检测计划，截至下午4时已完成5万多人的检测工作，已出结果中暂未收到阳性报告。

分布在澳门各地的41个核酸检测站点上午9时起开始检测工作，不少市民凌晨就前往排队，一度造成短时间内聚集大量人群。记者中午过后走访几处站点看到，现场依旧是大排长龙，但整体平稳有序。有市民表示排了近3个小时队才完成检测，“很累但能理解”。

澳门3日证实有4名感染新冠病毒德尔塔变异株的确诊病例，特区政府随即采取一系列防控应对措施，包括宣布进入民防即时预防状态、民防行动中心全面投入运作、实施分区分级精准防控机制、宣布部分娱乐场所关闭等；同时宣布4日起启动全民核酸检测计划，24小时运作，预计3天内完成全澳门市民的检测。

据介绍，确诊的一家4口正在澳门山顶医院接受治疗，其中父亲和母亲患轻度肺炎，兄妹两人没有症状，情况良好。

特区政府卫生局局长罗奕龙表示，已基本锁定确诊患者与南京疫情相关，女儿是感染源。相关的密切接触者有72人，核酸检测结果均为阴性；次密切接触者328人，正分批出检测结果，暂未发现阳性。

澳门特区行政长官贺一诚4日在疫情防控新闻发布会上透露，特区政府已听取了钟南山院士的指导意见，下一步将对所有隔离群体进行血清抗体测试。