37位港籍医生在深圳直接获评正高级职称

新华社深圳8月5日电 （记者赵瑞希）5日，香港大学深圳医院院长卢宠茂等37位港籍医生获得由深圳市人力资源和社会保障局颁发的正高级职称证书。这是深圳市首次为在深圳工作的港籍医生直接认定颁发正高级职称证书，也是深圳市放宽境外医师到内地执业限制，加快建设粤港澳人才合作示范区的重要探索。

如何获得职称是港澳医疗专业人才到内地执业后所面临的一个现实问题。在人社部和广东省人社厅的支持下，深圳市人社局联合深圳市卫健委出台《关于开展香港大学深圳医院医疗专业技术人员正高级职称认定试点工作的通知》，组建卫生系列高级职称评审委员会，对具有丰富临床实践经验，已注册香港特别行政区专科医师且从事临床诊疗工作满5年，并在香港大学深圳医院工作满3年的顾问医生，经认定合格后直接授予正高级职称，打破“双城壁垒”。

深圳市人社局相关负责人表示，此次先行先试，一是打破职称的逐级晋升规则，直接满足境外高端医学人才的高级职称需求；二是采取直接认定，为境外医生定制“绿色通道”，设置条件式、标准式评价方式，避免重复评价；三是坚持评用合一，以用为本，本次认定的37名正高级职称医生均已聘任在香港大学深圳医院顾问医生岗位上，临床实践能力突出。

“香港与深圳毗邻，两地在医疗卫生专业人才领域却是不同的评价体系。过往有些高难度手术，港籍医生由于缺乏相应高级职称无资格进行。”卢宠茂说，现在这个壁垒打通了，希望未来能更好地服务大湾区的患者。

深圳市人社局表示，除此次卫生专业资格破冰试点外，税务、建筑、规划领域免试跨境执业也已在深圳落地，已有62位港澳涉税专业人士办理执业登记，2家合资税务师事务所办理行政登记，109名香港工程建设咨询专业人士、4名香港规划师办理执业备案。