调查美国德特里克堡生物实验室

美国政客不断借新冠病毒溯源问题搞政治操弄，却对自身早期病例和生物实验室的重重疑云避而不谈。近期，多国媒体和专家纷纷发声，呼吁美方拿出透明、负责态度，邀请世界卫生组织专家赴美调查德特里克堡生物实验室。

美国《纽约时报》前驻外记者、布朗大学沃森国际和公共事务研究所高级研究员斯蒂芬·金泽表示，美国德特里克堡生物实验室有“黑历史”，曾与日本战犯合作，而且目前仍然是美国生物战研究的中心，对该实验室进行深入调查“会非常引人关注”。

今日俄罗斯通讯社专栏作家维多利亚·尼基福罗娃认为，美国德特里克堡生物实验室2019年7月突然关闭后，美国多个州就出现同新冠肺炎症状极其相似的“电子烟肺炎”。众所周知，德特里克堡生物实验室储存并研究世界上最危险的细菌和病毒。实验室因泄漏而关闭，却始终没有任何关于泄漏了什么以及泄漏了多少的信息。

对于美国遍布海外的生物实验室，俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金说，美国在东欧地区的生物实验室甚至可能正在研究新型生物武器，这必须得到控制。

美国《巴尔的摩太阳报》日前报道称，多年来，德特里克堡生物实验室藏匿着世界上最致命的一些物质，从埃博拉病毒、神经毒气到炭疽菌。有些人担心，这些有毒物质可能会意外泄漏或被有意带走，这是有道理的。

美国《波士顿环球报》的文章指出，德特里克堡不仅有长期研究致命病原体的历史，还生产各类生物武器和毒剂，被指“策划饥荒和疾病”。文章表示，应该对德特里克堡生物实验室进行独立调查，对该实验室发生的病毒泄漏事故等进行全面调查，确保弄清楚一系列疑问。

《韩国时报》和《今日日本》刊发评论文章，批评美国将新冠病毒溯源问题政治化，指出新冠病毒可能早在2019年12月就在美国传播，如果有必要在全球发起对病毒源头的新追踪，那么首要目标应该是美国，而不是中国。

俄罗斯卫星通讯社网站发表专栏作家费南·坎宁安的署名文章《谁在害怕调查德特里克堡？》，文章指出，德特里克堡臭名昭著，其安全问题由来已久，对这一设施进行调查合情合理。

菲律宾金砖政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔日前在媒体上发表文章，呼吁世卫组织彻查疑点重重的德特里克堡生物实验室。文章指出，美国一再炒作针对中国的阴谋论，对于自己国内可能存在的“疫情震中”毫不透明、也不审查，这本身就十分可疑。“该基地2019年7月因安全问题被关闭，之后美国出现神秘‘电子烟肺炎’，这些足以让世卫组织对其发起调查。”

（本报华盛顿、曼谷、北京8月5日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月06日 16 版）