郑州新增3例确诊病例和8例无症状感染者

新华社郑州8月5日电（记者王烁）记者5日从郑州市新冠肺炎应急处置联合指挥部新闻发布会上获悉，截至8月5日18时，郑州市此轮疫情共报告本土感染者112例，其中5日0时至18时新增3例确诊病例和8例无症状感染者，11人均为全员核酸检测筛查发现，已按照有关规定进行隔离治疗和医学观察。

112例感染者中，19例确诊、93例无症状。截至目前，现有病患中没有出现重症病例。

为彻底排查潜在人群感染者，尽早切断病毒传播链条，郑州市第二轮全员核酸检测于5日9时逐步启动，计划于6日17时完成采样工作。

第二轮全员核酸检测将采用1+1工作模式（一人登记，一人采集），组织省、市、县三级医疗机构采样队伍2.2万人，统筹河南省内外核酸检测机构技术力量，最大检测能力达到75万管/日。为确保采样过程安全有序，封闭区由采样人员上门按照1:1单样检测，封控区按5:1混样检测，其他区域按照10:1混样检测。