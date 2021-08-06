武汉：新增3例确诊病例和12例无症状感染者

新华社武汉8月5日电（记者熊琦）5日晚，武汉市召开新冠疫情防控工作新闻发布会通报称，截至8月5日19时，武汉市全员核酸检测完成采样903.9万人，完成检测378万人，8月5日发现并报告3例确诊病例，12例无症状感染者。

武汉市卫生健康委员会副主任彭厚鹏介绍，8月2日，武汉经济技术开发区“沌口六村项目”工地发现确诊病例，该工地位于武汉经开区万家湖路，常驻工地施工人员1800余人，人员密集、食宿集中，容易产生聚集性感染。

彭厚鹏说，5日新增的15例病例中，有12人来自该项目工地集中隔离点，另3人是与该工地相关的已管控区域人员。目前武汉市所有病例都有该工地区域暴露史，均与该工地相关联，均是在隔离、管控、流调范围内排查发现的，该项目工地是武汉本轮输入性疫情的源头，与江苏淮安某旅行团关联。

武汉市疾控中心副主任何振宇介绍，本次疫情感染者病毒样本基因测序结果与德尔塔变异株高度同源，凡与病例在同一空间、同一单位、同一建筑，在发病前四天在一起的人，都是该病例的密切接触者。

截至8月4日24时，武汉市累计对63个小区、11个工地实行封闭管理。针对这些封闭管理的小区和工地，实行人员“只进不出”措施，严格限制人员流动，迅速开展全员核酸检测筛查阳性病例、排查无症状感染者，使疫情外溢风险降到最低。