法国累计确诊病例逾620万 多地医疗系统重新面临压力

当地时间4日，法国新冠肺炎累计确诊病例超过620万例。多个地方的医疗系统因新冠疫情恶化重新面临压力。

根据4日晚发布的官方数据，法国4日单日新增确诊病例28784例，累计确诊病例达6207416例。法国累计死亡病例现为112046例，新增死亡病例53例。

法国新冠住院患者人数和重症患者人数仍在持续上升，住院患者人数现已升至8134人，比前一天增加160人；重症患者人数为1371人，比前一天增加40人。

法国总统马克龙4日继续通过社交媒体发布视频，解答与防疫措施相关的问题。他重申健康通行证的使用将是强制性的，但他确认新学年开学后学校无须使用健康通行证。他还表示，新学年学校将加强病毒筛查；在教室里上课时戴口罩“有助于保护自己”。

法国多个地方的医疗系统因疫情恶化重新面临压力。由于第四波疫情来袭，法国东南部科西嘉岛、南部奥克西塔尼大区和东南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区陆续再度启动医疗系统“白色计划”，以应对新冠患者的持续增加。

普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸大区4日再次启动医疗系统“白色计划”。马赛收治新冠患者的医院方面表示情况“非常令人担忧”，重症患者人数在过去一周明显上升。同时，新收治的患者中主要是年轻患者，特别是未接种疫苗的患者。

奥克西塔尼大区和科西嘉岛的医疗系统面临相似的状况，两地的新冠发病率位居全法前列，重症患者人数均持续上升。“白色计划”旨在加强医院收治新冠患者的能力，但常规病症治疗会因此受到影响。

法国官方数据显示，法国已有4368万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口的64%；已有3631万人完全接种，约占法国人口的54%。(记者 李洋)