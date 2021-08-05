全球累计新冠确诊病例超2亿例！美国疫情大幅反弹

据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情最新统计数据显示，截至北京时间8月5日6时21分，全球累计新冠确诊病例超2亿例，达200046509例，累计死亡病例4253084例。

数据显示，美国是累计确诊病例和死亡病例最多的国家，累计确诊病例35320199例，累计死亡病例614784例。美国疾病控制和预防中心(CDC)3日表示，该国疫情大幅反弹。过去7天，全美日均新增确诊病例超过去年夏天的峰值。

当地时间5月12日，美国纽约大都会棒球队主场花旗球场新冠疫苗接种点，民众排队接种疫苗。 中新社记者 廖攀 摄

累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、俄罗斯、法国和英国等。累计死亡病例较多的国家有巴西、印度、墨西哥、秘鲁和俄罗斯等。

全球累计确诊病例数呈加速增长趋势，从疫情开始到1000万例用时超半年，从9000万例到1亿例仅用时16天，从1亿例升至2亿例，用时190天。

据路透社统计，自疫情暴发以来，全球至少有2.6%的人口感染新冠病毒，由于许多地方检测有限，实际确诊数字可能更高。

路透社分析显示，如果感染新冠病毒的总人数是一个国家的人口，那么它将是世界上人口第八多的国家，仅次于尼日利亚。

当地时间2021年7月21日，法国巴黎，游客在埃菲尔铁塔入口处进行新冠检测。

目前，较具传染力的德尔塔(Delta)变异毒株正对低疫苗接种率地区构成威胁，并使医疗系统承受压力。

当地时间8月4日，世界卫生组织举行新冠肺炎例行发布会，呼吁9月底之前暂停注射新冠疫苗加强针，以实现全球至少10%的人口接种新冠疫苗的目标。

世卫组织总干事谭德塞表示，迄今为止，全球已接种超40亿剂疫苗，其中80%流向高收入和中高收入国家。谭德塞说，我们需要让大部分疫苗从高收入国家向低收入国家流动。

谭德塞强调，接种疫苗并不是控制疫情的单一途径，它需要结合有效的公共卫生防护措施。